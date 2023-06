A magyar jégkorong-válogatott története során harmadszor szerepelt májusban az A-csoportos világbajnokságon. Az elit mezőnyében tisztesen helytállt Kevin Constantine együttese, olykor a nagy csapatok dolgát is meg tudta nehezíteni. Ezen kívül a pontok sem maradtak el, hiszen Franciaországot hosszabbítás után gyűrték le a mieink, aztán Ausztria ellen szétlövésben alulmaradtak, így a bennmaradás végül nem lett meg.

– Nyilván voltak olyan periódusaink a világbajnokságon, amelyek felejthetőek voltak, például a svédek elleni mérkőzésen. De akadtak olyan összecsapások is, amelyek kisebb fajta katarzist váltottak ki a szurkolókból, ilyen volt a franciák elleni találkozó. A sorunknak jó tornája volt, de minden alkalommal volt a csapatban egy olyan egység, amelyik kiemelkedően teljesített. A csapategységben mindig megvolt a balance. Az osztrák mérkőzésen nem esett jól, hogy szétlövés után estünk ki, hiszen két nézőpontból is történelmet írhattunk volna, egyrészt két győzelmet szerezhettünk volna, másrészt bennmaradtunk volna az A-csoportban. Úgy néz ki, ez egy másik alkalommal jöhet el. Csalódott vagyok, de szerintem a világbajnokság végén mindenki bele tudott nézni a tükörbe, hiszen megtettünk mindent, amit a saját tudásunkhoz képest teljesíthetünk ebben a mezőnyben – nyilatkozta lapunknak Erdély Csanád

A mindent eldöntő összecsapás az osztrákok ellen különösen azért is fájó, mert játékban abszolút egy súlycsoportban volt a két gárda, sőt talán a magyarok játszottak inkább fölényben, a második játékrészben vezettek is 3-1-re Erdélyék.

– Kicsit új dolog volt az osztrákok elleni találkozó, hiszen a franciák és talán a dánok elleni mérkőzést leszámítva nem nagyon játszottunk szoros összecsapásokat. Az ellenfelek szintje váltakozott egy, vagy két nap leforgása alatt, ezt azért nehéz lekövetni játékosként. 3-1-nél én is éreztem, hogy itt van előttünk a sansz, ezt behúzhatjuk. A hosszabbítás és a szétlövés pedig már lutri, mindkét csapatnak sokat jelentett ez a kiesési rangadó, talán a büntetők nem is méltók egy ilyen találkozó befejezéséhez. Véleményem szerint talán 10-15 perces hosszabbítások jobb rendszer lenne az ilyen tétekhez, de ez csak az én egyéni meglátásom. Többségében mi domináltunk, így még fájóbb kicsit a vereség.

Az előrelépés a kiesés ellenére is látható a hét évvel ezelőtti, szentpétervári tornához képest, hiszen a világ elitje ellen is voltak peridusok, amikor tisztesen helytállt a válogatott, a bennmaradás pedig karnyújtásnyira volt.

– Rövidtávon a vb megint megmutatta, hogy milyen érzés az elithez tartozni, egy ilyen szervezés mellett, akár szurkolóként, akár játékosként. Talán sehol nincs olyan erős és közeli kapocs a szurkolók és a csapat között, mint nálunk a válogatott esetében. Hosszú távot nézve láthattuk, hogy a mi szintünk hol van a világ élvonalában, amikor mindenki teljes kerettel indul neki a tornának. A németek erre jó példa, hiszen hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt tíz évben, elléptek például a dánoktól, akikkel talán a torna előtt sokan egy szintre helyezték volna őket. Mi magyarok megláthattuk, hogy még miben kell fejlődni ahhoz, hogy stabil A-csoportosak legyünk.

Nagyon hosszú szezonon van túl Erdély Csanád, hiszen a Volánnal már elég korán elkezdődött a BL-kaland, aztán az ICEHL-ben pedig sikerült bejutni a rájátszásba. A playoff terén bár nem sikerült elérni akkora sikert, mint egy évvel korábban (a döntőt), a jó pillanatokból azért nem volt hiány a nehézségek mellett sem.

– Hosszú szezon volt, ha előző évadhoz képest nézem, kevésbé volt sikeres, de nehéz is lett volna, hiszen ahhoz klubszinten egy bajnoki aranyérem kellett volna. Ez a szezon mentálisan erősebbé tett, hiszen voltak nehezebb időszakok a csapat életében, amikor egy Vorarlberg, Asiago túrán kikaptunk, akkor utána össze kellett kapni magamat a hazai találkozóra, fejben sokat fejlődtem ilyen téren. Szakmailag tovább tudtam fejleszteni a védekező játékomat, amelyet az elmúlt években Kevin Constantine alakított. A BL-ben való indulás is hatalmas dolog volt, hihetetlen, hogy milyen távolinak tűnik, pedig az is a 2022/2023as idényben volt. Nagyon sok pozitív pillanat volt.

A 27 éves csatárnak jelenleg nincs elő szerződése, a következő hetekben azonban eldőlhet a sorsa.

– Hosszú volt a szezon, még egy hetet pihenek, aztán szép lassan elkezdem a felkészülést, már 3-4 éve ugyanazt a bevált programot csinálom. 27 éves fejjel tudom már, mire van szüksége a testemnek. Még egy nyaralást tervünk a feleségemmel, de még nem tudjuk hova. Ami a jövőmet illeti, jelenleg nincs sehova aláírt szerződésem. Vannak különböző megkereséseim más ligákból is, egyelőre még nem döntöttem el, hol szeretném folytatni. Szerintem nagyjából két héten belül eldőlhet a kérdés, bennem is le kell tisztulnia még egy-két dolognak. Lesz megbeszélésem a Fehérvárral is, megpróbálom a lehető legjobb lehetőséget kiválasztani.