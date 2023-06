A dunaújvárosi olimpikon nagyszerű szezont fut, kiváló eredményeket ért el Kovács. A 2022-es év legjobbja díjra jelölt magyar tornász 2020-ban lett először Európa-bajnok, 2022-ben Münchenben újra aranyérmet szerzett. Azóta is kitart a lendülete, a Világkupákon is rendszeresen éremmel fejezi be a viadalokat. Az őszi világbajokságon is éremmel szeretne zárni.

A férfiaknál is jutott magyar jelölt, Bali Dániel a világ egyik legjobb aerobikosa. 2022-ben három világbajnoki címet szerzett.

A szavatokat június 14-ig lehet leadni az európai szövetség honlapján.