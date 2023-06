Az első, sachsenringi versenyhétvégén a H-Moto Team által menedzselt Kovács Bálint még csak online tudott a versenymérnökével megbeszéléseket tartani, ezúttal Fekete Bálint már ott volt a versenyzővel, ami hatalmas segítséget jelentett.

– Már a teszten együtt dolgoztunk, csak az első versenyhétvégén nem tudott személyesen ott lenni, de segített online. Ő a versenymérnököm az IDM hétvégéken, segít a motor által adott adatok feldolgozásában, valamint a beállításokat vele találom ki általában. Az első fordulóban az internet segítségévével tartottuk a kapcsolatot, most azért sokat segített a jelenléte, jobban tudtunk együtt dolgozni, az edzések között is eredményesebben tudtuk megbeszélni a motor beállításait. Az egész folyamat sokkal gyorsabb és hatékonyabb lett, szerencsére a német bajnokság további fordulóiban is elutazik majd velünk – fogalmazott lapunknak Kovács Bálint.

A német bajnokság első fordulójában a hétvégét alaposan megnehezítette az a tény, hogy a szabadedzéseken Kovács technikai hibák és az időjárás miatt keveset tudott menni. Ezúttal mind a három gyakorláson hasznos munkát tudott végezni csapatával.

– Az első fordulóban rosszul jött ki és nehézzé tette az egész hétvégét. Ezúttal jóval több dolgot tudtunk kipróbálni a szabadedzéseken, tudjuk már, miben kell még majd javulnunk a pénteki munka folyamán, gondolok itt például a minél gyorsabb visszaszokásra is a BMW-re. Azt, hogy tudtam folyamatosan menni közel másfél órát, ez mindenképpen hatalmas előre lépést jelentett az elsó fordulóhoz képest.

Az időmérőn a 12. rajthelyet sikerült megszereznie, ez kicsit csalódást jelentett Kovácsnak.

– Év elején az volt a célunk az időmérőkkel kapcsolatban, hogy az első kilenc pozíció valamelyikére kvalifikáljam magam. Így a 12. hely egy kicsit csalódás volt számomra, a negyedik sor végéről vágtam neki az első futamnak. Szűk a pálya, így nehéz rajta előzni, ennek függvényében még rosszabbnak tűnt ez a rajthely, az egykőrös tempóm nem sikerült olyan jóra, mint gondoltam, valamint nem is jött ki jól a lépés. Hiszen amikor felraktuk az új gumit és kezdtem volna gyorsulni, piros zászló jött és már nem indították újra az időmérőt.

A versenyeken azonban ismét jól ment Kovács Bálint. Az első futamon a 8., míg a második versenyen a 6. helyen végzett a Superbike-kategóriában. A két ponterős hétvégének köszönhetően pedig az összetettben az ötödik legjobb versenyző.

– Ha csak az eredményeket nézem, szinte ugyanolyan hétvégém volt, de ez sokkal jobb eredmény, mint az előző fordulóban. Tempóban sokkal közelebb álltam az élmezőnyhöz. Az első pár körben a dobogó is előttem volt, a végén is mindössze kilenc másodpercet kaptam az első helyezettől, ez előző fordulóban huszonhárom volt még. Hatalmas előrelépés, ez az eredményeken is meglátszódik majd, ebben biztos vagyok. Jelenleg ötödik vagyok az összetettben, jó ránézni a táblára. Szeretném ezt a top ötös helyezést megtartani a jövőben is.

Kovácsnak sűrű a júniusa, hiszen most egymást követő két hétvégén más-más bajnokságban, más-más motorral indult. Ezen a héten nincs versenye, de aztán következik majd a spa-i 24 órás megmérettetés.

– Két versenyhétvége volt egymás után, most a pihenésen van a hangsúly, de azért kicsit aktívan pihenek. A 24 órás verseny durva lesz, főleg úgy, hogy minden hivatalos program kicsit össze lesz sűrítve. Aztán onnan hazajövök és szinte rögtön indulunk Mostba, utána jön csak a nyári szünet.