A 2021-22-es, ICEHL-es idényben szerzett ezüstérem nyomán a fehérvári hokisok történelmet írtak, jogot szereztek a Bajnokok Ligájában való részvételre. Tavaly ősszel megtették a magukét a legrangosabb kontinentális sorozaton. A közelmúlt a cseh fővárosban találkoztak a érintett egyesületek képviselői, amelyen a koronázóvárosiak sajtósa és marketingese, Kocsis Julianna beszélt a BL-ben szerzett tapasztalatokról.

- A jégkoronggal való kapcsolatom az 1997-1998-as idényben kezdődött, amikor a szomszédunkba költözött Zalavári Miklós testvére. Általános iskolás voltam, élénken él bennem az első mérkőzés, amelyet a helyszínen tekintettünk meg, a Dunaferrel játszottunk, a mostani kameraállás helyén álltunk, ahol akkor még lelátó volt. Szinte semmit sem láttam a meccsből, olyan kicsi voltam és nem tudtam, mi az a „piros felszabadítás”. Ma már természetesen tudom. Innentől jártunk minden mérkőzésre az apukámmal, hívtunk ki ismerősöket, barátokat, akik közül sokan a mai napig ott vannak a lelátón. 2015 júliusa, azaz lassan nyolc éve dolgozom a klubnál, de előtte is szorosan együttműködtünk az akkori klubvezetéssel, főleg a lelátói élőképek, szurkolói buszok vagy más, drukkereket érintő program kapcsán.

Azt mondja, az elmúlt lassan egy évtized alatt sokat változott, bővült és átalakult a munkaköre.

- Alapvetően a klub minden online felületét mi kezeljük a kollégáimmal, a közösségi médiát, valamint a honlapot is, de emellett, ahogy az egy sportklubnál általában, szinte mindenféle feladat megtalál. 2018-ban indítottuk el a „Több, mint hoki” programot, azaz a klub társadalmi felelősségvállalás-programját, amit azóta a Magyar Sportmarketing Szövetség is elismert. A program részeként minden évben megtervezünk és meg is valósítunk jótékonysági akciókat, felhívjuk a figyelmet társadalmilag fontos ügyekre vagy részt veszünk prevenciós és figyelemfelhívó programokon. Nagyon örülünk, hogy a „Több, mint hoki” program játékosaink és szurkolóink számára is fontos és jó példával járhatunk elől. A mi munkánkban nincs szünet, ugyanis a posztolásra váró témák sosem fogynak el, mindig van mit tervezni és annak érdekében, hogy a klub népszerűségét megtarthassuk, valamint tovább növelhessük, nem lehetnek üresjáratok.

Úgy gondolja, a legnagyobb kihívás mindig az, ami éppen előttünk van, hiszen folyamatosan fejlődniük kell, ki kell hozni egy-egy helyzetből a legtöbbet és ez sokszor nem egyszerű.

- Vannak olyan projektek, feladatok, amelyek komoly fejtörést okoznak, ilyenkor igyekszünk a legjobb megoldást megtalálni, olyan utakat keresni, amelyen esetleg mások már végigmentek, vagy épp olyan irányokat nyitni, amivel úttörők lehetünk a saját területünkön. Talán ebben az egészben az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy sosem jön el az a pillanat, hogy hátradőlhetünk és onnantól mindent ugyanúgy csinálunk és megelégedünk azzal, amit addig elértünk. Megtisztelő volt a meghívás a prágai rendezvényre, amelyen klubunk általános igazgatójával, Szélig Viktorral vettem részt. A 2022-2023-as szezonban a csapat szerepelt a CHL-ben, azaz a Jégkorong Bajnokok Ligájában. A sorozatban nem csak a jégen viaskodnak a csapatok, a szervezők a szurkolók közötti versenyt is hirdetnek, amit nagy örömünkre a fehérvári szurkolók nyertek. Valamint 2018 óta a csapatok CHL-marketingjét is versenyeztetik. A CHL Marketing Award célja összegyűjteni a legjobb példákat, amiket később akár ők is beépíthetnek a saját marketingkommunikációjukba, valamint a díjazzák a legaktívabb és legkreatívabb klubokat. Mi a 32 induló csapat közül a második helyen végeztünk, ami óriási büszkeség számunkra, hiszen korábban más magyar klub nem ért el ilyen sikert. Nem titok az sem, hogy nem tartozunk Európa leggazdagabb klubjai közé, így ezzel az elismeréssel bizonyítottuk, kreativitással, odaadással és szorgalommal a szerényebb anyagi források ellenére is elérhető siker. Bár a következő évadban nem szerepelünk a CHL-ben, az idei év nyitórendezvényére, amire az összes részt vevő klubot meghívják, minket is invitáltak előadónak. A prágai eseményen tartották ezután az Európai Jégkorongklubok Szövetségének idei gálavacsoráját és éves közgyűlését is, így egy igazán impozáns esemény keretein belül mutathattuk meg az elmúlt egy évünk munkáját.

Látványos élőkép a Raktár utcában, a fehérvári hokisok egyik hazai mérkőzése előtt

Forrás: Hydro Fehérvár AV19

A több mint kétórás eseményt a CHL ügyvezetője nyitotta a cseh fővárosban, majd beszámoltak a versenysorozat eredményeiről.

- Idén már csak 24 klub indul a sorozatban a tavalyi 32-vel szemben, így nagy megtiszteltetés volt bekerülni azon négy előadó közé, akik beszámolhattak a tapasztalataikról: elsőként a legutóbbi CHL-győztes Tappara Tampere vezetője beszélt a sikerhez vezető útról, majd a marketingdíj győztese, a német Straubing Tigers osztotta meg tapasztalatait arról, milyen stratégia mentén állították össze a projektet, rajtuk kívül pedig a francia Grenoble general managere beszélt a CHL-lel kapcsolatos kihívásokról és a különböző anyagi lehetőségekről. Az én feladatom az volt, hogy megismertessem a többi klubbal azt, hogyan mutattuk be a CHL-t Magyarországnak, miként ismertettük meg hazánkat és a magyar jégkorongot az európai topklubokkal.