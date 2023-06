Hosszú, szőke haját copfba köti, kesztyűt húz, s fekete szempillákkal, piros ajkakkal kezdi püfölni a zsákot. Hippeller Panna erős csajszi, keményen puffannak ütései az edzés alatt. A Fehérvár Küzdősport SE ökölvívója eredményes is. Legutóbb az egri Bornemissza Emlékversenyen bokszolt kiválóan.

Hippeller Panna reggel és délután is edz

Fotó: Ferencz Balázs

- Nagyon jól éreztem magam a Bornemissza Emlékversenyen. Ha elutazunk, mindig nagyon jó a hangulat a társaságban. Számomra nagyon fontos, hogy legyen meg az összhang a társaimmal, szeressük egymást. Ez hozzátesz a versenyzésemhez és az eredményeimhez. Sokat jelent, hogy a versenyzőtársaim is szorítanak nekem, az pedig különösen erős támaszt ad, hogy tudom, hogy Arnold bácsi is ott van mögöttem a ring sarkában - meséli a 18 esztendős Hippeller Panna.

Egy mérkőzést vívott a Bornemisszán, ami nem volt nagyon hosszú, egy meneten át tartott, mert ellenfelére a bíró kétszer rászámolt, majd beszüntette a mérkőzést. Turós Arnold, a tehetséges hölgy edzője hozzátette, azért voltak csak ketten ebben a súlycsoportban, mert az összes többi 57 kilóban szereplő lány visszafogyasztott 54-re, egy kislány pedig 60 kilóban indult, hogy elkerüljék Hippeller Pannát.

- Nagyon izgultam előtte, de az edzőm megnyugtatott, nem az eredmény a fontos. Pedig az is nagyon fontos! De a lényeg, hogy jól érezzem magam a ringben, s én tényleg nagyon jól éreztem magam. Ha jól emlékszem fejen találtam az ellenfelemet.

A győzelem szolgáltatta dicsőség mellett szakmai elismerést is kapott a Sárosdon élő, Fehérváron tanuló és sportoló ifjú hölgy. Még az emlékverseny küzdelmei alatt meghívót kapott a felnőttek tatai edzőtáborába.

- Nagy meglepetés volt. Előbb a csapattársam, a szintén felnőtt válogatott Nagy Evelin hívott, aztán Arnold bácsival is beszéltem, hogy együtt költözünk be az edzőtáborba Evelinnel. Nagyon örültem. Élveztem az összetartást. Kedvesek voltak az edzők, segítettek minket, és jó kesztyűs küzdelmeket vívhattunk ukrán és kazah lányokkal is. Egy nap három edzésünk volt, a szabadidőben pedig főként szaunáztunk, vagy a jakuzziban ültünk.

Már a felnőtt válogatott edzőtáborában is kesztyűzött

Fotó: Ferencz Balázs

Panna még csak ifikorú, 18 esztendős, augusztus 15-étől korosztálya edzőtáborában készül a közelgő szerbiai Golden Globes-versenyre. Hippeller Panna fejlődése figyelemreméltó, hiszen csupán két és fél éve bokszol. Ugyan nem ismeretlen számára a küzdősportok világa, hiszen már tízéves kora óta kempózik. Még az ökölvívás mellett is, Kordás István iránymutatása mellett.

- Mindkettőt imádom, de most talán a bokszot élvezem jobban, az ökölvívás áll közelebb a szívemhez. Gyerekkoromban állandóan verekedtem. A bátyám ment először kempózni, eleinte engem nem engedett anyukám, de apa egyszer elvitt egy edzésre, és ott ragadtam. Jó döntés volt, mert hatalmas önfegyelmet adott. Rossz gyerek voltam, a suliban mindig verekedtem, de miután elkezdtem sportolni, az osztályfőnököm külön megkereste anyukámat: akár hiszi, akár nem, ötöst kell adnia nekem magatartásból. Sokat ad nekem az ökölvívás is. Mindig tudom, hogy hol a helyem. Reggelente edzem, utána megyek iskolába, délután újra edzem. Rendszer van az éltemben.

Két sportág szolgáltatta erényeket csillogtat a szőke lány, de olykor figyelnie kell, hogy ne keverje az elemeket.

- Az első meccseimen bizony néha megindult a lábam, felhúztam, de aztán nem engedtem el a rúgást, időben kapcsoltam. Egy csetepaté során egy lellei lánnyal bokszoltam, valahogy beszorítottam a hónom alá, s úgy ütöttem. A kempóban ez szabályos, a bokszban nem.

Panna mozgása stabil, határozott, ütéseiben van erő. Ezek mindenképpen az erényei közé sorolandók. Edzője veti közbe, a győzni akarás a legfontosabb jellemzője.

Imádja az ökölvívást

Fotó: Ferencz Balázs

- Nagyon szeretem a bokszot. Soha nem adom fel, talán ez a legnagyobb erényem.

Mint minden fiatal sportoló, a Gorsium Gimnázium 11.-es tanulójának, Hippeller Pannának is meg kell küzdenie némi nehézséggel. Az ő legnagyobb ellensége a diéta. Nagyon szeret enni.

Egyetemre tart, s persze, majd a sporttal szeretne foglalkozni a szabadidejében elsősorban balatoni és Duna-parti csobbanásokat előnyben részesítő lány. Az ökölvívás terén nem fogalmaz meg konkrét célokat. Mint mondja, mindent el akar érni, amit csak tud. S ennél nem is kell több. Mindenkinek azt kell kihoznia magából, ami benne rejlik. De azt maradéktalanul.