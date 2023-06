Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány évek óta, időről időre egy szép célt szem előtt tartva szervez egynapos futballtornát. Ezúttal a mérkőzések helyszíne a sóstói edzőpályák lesznek, a cél pedig ezúttal is nemes, hiszen Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye ellátottja mindennapjait próbálják meg majd a szervezők jobbá tenni. Az elmúlt hónapban Horváth Péter vezetésével Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány felvette a kapcsolatot az intézményekkel, hogy mire lenne szükségük. Végül a befolyt összegből sportszereket, sporteszközöket vásárolnak majd a gyerekek számára, így sportosabbá téve a mindennapokat és örömöt csempésznek a lakók arcára.

A cél mögé ezúttal is rengeteg felajánlás érkezett. Többek között Csigi Eszter, Tóth Barna, Magasföldi József, Davide Lanzafame, Reveland Zoltán, Boban Nikolov, ereklyéire is lehetett licitálni, de a jégkorongosok közül Benk András, Galló Vilmos, valamint Csollák Márkó is tett felajánlást. Mint a szervezetőktől megtudtuk, közel egy millió forintnyi összeg folyt be a nevezési díjakkal együtt.

A labdarúgótorna szombaton kilenc óra körül veszi kezdetét a Sóstói Stadionnal szembeni edzőpályákon, összesen 18 csapat méri majd össze az erejét háromszor hat fős csoportokban.