A finn-lett közös rendezésű jégkorong-világbajnokságon bőven akadtak meglepő eredmények, a magyar válogatott is közel állt a bravúrhoz, de sajnos a bennmaradás nem sikerült. Arra azonban kevesen számítottak valószínűleg, hogy a torna végén Kanada mellett Németország és Lettország állhat a dobogón. Főleg úgy, hogy a vb előtt a juharleveleseket is többen leírták..

– Örültem mindkettőnek, hiszen csodaszámba menő vb lett volna a mi szemszögünkből is, hiszen bennmaradtunk volna a lett éremnél, és a németek döntője közepette. Jót tesz a hokinak, ha nem mindig a nagy nemzetek vannak folyton elől. Meglepődtem egyébként végkimenetelen, igaz, végül Kanada nyert, de ők kaptak hideget-meleget amikor kihirdették a keretet. A sajtó egy része meg volt győződve arról, hogy nem jutnak sokáig, mégis aranyéremmel térhetnek haza. Nagy utat jártak be, megérdemlik. Megadtuk neki az alaphangot a budapesti mérkőzéssel, ez volt a menetelésük alapja – tette hozzá nevetve Kiss Dávid, utalva arra, hogy Kanada első és egyben utolsó felkészülési mérkőzést Budapesten játszotta a magyar válogatott ellen.

Kiss Dávid 2012-ben hagyta abba profi játékos-pályafutását, és utána el is indult rögtön az edzői pálya felé. A ranglétrát annak rendje és módja szerint végigjárta, először az utánpótlásban dolgozott asszisztensedzőként, majd a korosztályos válogatottak mellett is dolgozott. Később először Fehérvár U20-as gárdájáért felelt, majd a Titánok vezetőedzőjeként is dolgozott két szezont, rájátszásba is jutott a fiatal együttessel. 2020-tól az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19 másodedzőjeként gyűjti a tapasztalatot.

– Azért is csinálom és kezdtem el, hogy egyszer vezetőedző lehessek. Voltam már korábban, de ahhoz, hogy feljebb lépjek, ahhoz vissza kellett egyet lépni a másodedzői pozícióba, így magasabb szinten dolgozhatok. Ezzel nincs semmi baj, élvezem csinálni, de egyszer szeretném megmérettetni magam vezetőedzőként. Szívem csücske Székesfehérvár, hiszen játékosként és edzőként is itt kezdtem el a pályafutásomat. Ha egyszer itt adódna meg a lehetőségem, akkor nem gondolkoznék egy percig sem. Szeretném majd magam kipróbálni, megbánnám ha nem tenném.

Kiss több edző mellett is dolgozott az elmúlt években, mint mondja, mindenkitől tudott tanulni valamit.

– Nagyon sok embertől tanulhattam. Tyler Dietrichttel kezdtem el a munkát, talán tőle tanultam a legtöbbet, egyébként ő pedig Kevinnel dolgozott együtt és tanult tőle rengeteget, úgyhogy a kör körbeért. Mindenki mástól akivel dolgoztam edzői pályám során tanultam valamit, legyen szó akár klubon belüli, akár a válogatott stábtagról. Volt szerencsém egy amerikai egyetemre kimennem két hétre, az alatt az idő alatt is rengeteget tanultam. Az egész karrierem során tanulni kell és akkor fejlődhet az ember folyamatosan.

Kiss jelenleg a felnőtt válogatottnál és a Hydro Fehérvár AV19 együttesénél is Kevin Constantine-nel dolgozik együtt. A 64 éves amerikai szakember az NHL-ben is sok évet lehúzott, két évvel ezelőtt érkezett a Volánhoz. A rutinos vezető sok évnyi rutin mellett új szemlélet módot és eszközöket is hozott magával, Kiss Dávid tőle is rengeteget tanult az elmúlt szezonokban.

– Nyitott voltam, hallottam róla, mennyire részletes és milyen a munkamorálja. Másodedzőként nekem az a dolgom, hogy segítsem. Ha ez a 24 órából 16 videózás, akkor ezt el kell fogadnom. Saját statisztikákat vezetünk, de mindenki máshogy csinálja, ez az ő módszere. Igyekszem úgy csinálni, ahogy szeretné, és ahogy jó neki és a csapatnak is. Nem biztos, hogy mindig mindent úgy csinálnék, ahogy ő, de különbözőek vagyunk mindannyian. Rengeteget dolgozik, nagyon régóta csinálja, példaértékű, ahogy időt és energiát nem spórolva beleteszi a munkát. Megérdemelné, hogy szép eredményt érjen el Fehérváron vagy a válogatottnál. Rengeteget tanultam tőle. Legfőképpen azt, ha egy játékrendszer akarsz megtanítani, akkor azt hogyan csináld. Milyen módszerrel kell vezényelni nap mint nap, hogy ezt átadd a játékosoknak. A saját statisztikák veszélyesek is tudnak lenni, hogy mennyit használod. Mik azok az adatok, amiket kinyersz és prezentálsz a csapat felé, mit mutatsz meg, építi-e a játékos önbizalmát vagy rombolja. Fontos az egyensúly ebben is. Amikor vezetőedző voltam, többet hagyatkoztam az érzésekre, a meglátásaimra, hogyan és mit láttam rajtuk. Ezek befolyásoltak engem az adatok mellett. Kevinnél inkább az adatokra támaszkodik jobban, a számok határozzák meg az adott játékosok, helyét, jégidejét az aznapi mérkőzésen.

Egy másodedzőnek egyfajta hídként is kell funkcionálnia, hiszen ő is köti össze a játékosokat a vezetőedzővel.

– Bár nincs kimondva, de másodedzőként feladatom az is, hogy a keret és a vezetőedző között könnyítsem a kommunikációt, vagy ha van valami konfliktus, azt segítsem elsimítani. Mindig van jó és egy rossz rendőr, most én vagyok a jó talán. Ha egyszer vezetőedző leszek, akkor ez nyilván változhat. Bátran fordulhatnak hozzám a játékosok, és szerencsére ezzel élnek is, fontos, hogy nem a vezetőedzőt megkerülve történik ez. Ő is mindig nyitott az ötletekre és a konfliktusok megoldására, nem kell tüzet oltanom a háttérben. Próbálom a hidat összekötni, de egy csapat vagyunk.

Kiss Dávid élete szűk egy éve megváltozott, hiszen édesapa lett. Ez a szezon ebből a szempontból is különleges volt számára.

– Csodálatos élmény volt a gyerek születése, 11 hónapos, nyári kisfiú, szeencsére ott tudtam lenni a születésekor. Nem akartam kihagyni ezt az élményt, biztos, hogy megbántam volna. Nem volt egyszerű a szezon közben, hiszen augusztusban kezdődött már az idény a BL meccsekkel, aztán elstartolt a bajnokság, és közben a válogatott is bejött. Hétvége, ünnepnapok nincsenek, a nemzetközi szünetek is így máshogy jöttek ki. Le a kalappal a feleségem előtt, nagyon jól viselte ezt. Most próbálom minden percét élvezni és kivenni a részemet a munkából. Most már lábra állt a csöpség, elkezdtek jönni a fogai, nem olyan jó alvó, de mindenért kárpótol, hiszen állandóan mosolyog ránk.