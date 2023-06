A DAB ebben az évben is inkább a finn vonal húz ha a légiósokat nézzük, de a kivétel erősíti a szabályt. A 28 éves cseh támadó, Vlastimil Dostálek csatlakozik a Fejér megyeiek keretéhez, az előző szezonban a HC Frydek-Mistek csapatában 51 találkozó alatt 29 pontig jutott. Szintén a dunaújvárosiakat erősíti majd a tavalyi idény házi pontkirálya, Oliver Ödman-Hadzinikolic , aki tavaly 43 egységig jutott, ő viselte az együttes aranysisakját az Erste Liga rájátszásában.

Dézsi Bence is szerződést hosszabbított, a fehérvári nevelésű csatár, aki a 2022/2023-as kiírásban 21 pontot termelt.

– Nagyon boldog vagyok, hogy Dézsi idén is csatlakozott hozzánk. Fontos bővítés a számunkra. Az elmúlt szezont is jól zárta, de most már tudom, hogy idén nagyobbak az elvárásai mind magával, mind pedig a csapattal szemben. Már most igen keményen dolgozik, így kíváncsi vagyok, hogy ez mire lesz elég az idei megméretésben – mondta a klub honlapjának Niko Eronen, a Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzője.