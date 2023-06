Szikrázó napsütés, fülledt meleg, a lányokon forrónadrágok, a pasikon izomtrikó, a pályán lendületes fordulóktól perdülő homokszemek. Ideális esetben így nézne ki egy strandkézilabda-mérkőzés. Azonban a honi bajnokság nyitó fordulójában nem fogadta kegyeibe igazán a résztvevő csapatokat az időjárás. A játékosok közül többen is melegebben öltöztek, a pálya szélén figyelő trénerek is esőkabátot húztak, mert nem volt éppen nyárias a miliő. Azonban a küzdelmekre ez egyáltalán nem nyomta rá bélyegét.

A férfiak és a nők mezőnyében is két csoportban zajlottak a csaták a homokban.

Forrás: Kricskovics Antal

A fiúknál az A csoportban hat, a B-ben öt csapat viaskodott körmérkőzéses formában. A hazai együttes, az Electric Movie Venice Beach Boys alakulata a Sivatagi Vihar SZKSK-t, a Toros Locos BHC-t, és a MAFC csapatát is verte 2-0-ás játszmaaránnyal, azonban a Beach Starstól és a Green Cobras BHC-től is vereséget szenvedett, csoportharmadikként a felsőházban folytatta. A tópartiak a playoffban kikaptak a SZISE-Lupa-Bamba Marhától, a helyosztón pedig simán verték a Kalászi BHC-t, s így az agárdi fordulót az ötödik helyen zárták. A Beach Stars volt a végső győztes, ők szerezték a legtöbb pontot.

Forrás: Kricskovics Antal

A hölgyeknél a hazai homokban virgonckodó Venice Beach Girls mellett az Alba FKC is indított csapatot, képviselve a vármegyét. A gárdonyiakra épülő Venice Beach Girls a hatcsapatos A csoport harmadik helyén zárt, miután kikapott a Glass Stúdió Nyúlon Túl KRC SE-től, és a SZISE-Lupa Donna Mammától, s verte a Hello Lányok-KFSE-t, a DESZ-Épek Sportegyesületet és a New Wave csapatait.