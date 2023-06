Tóth Balázs fiai megkezdték a felkészülést az NB II. új idényére. Az már biztosnak tűnik, hogy a rajt előtt hat találkozót vív majd a Csákvár, az FC Komarno látogat Csákvárra jövő szombaton. A szlovák másodosztályú ellenfél után a Tatabánya következik szintén hazai környezetben. A harmadik mérkőzést a Fejér vármegyei Iváncsa ellen vívja majd az AFC, később a Kazincbarcika, valamint a Puskás Akadémia II. Ellen is megmérettetik magukat a sárga-kékek. A főpróba július 23-án lesz, Csákvárra az FK Tisza érkezik majd.

A stábbal kapcsolatban is történt változás, Hegedüs Ferenc tizenhárom év után távozik Csákvárról, aki anno még játékosként is részt vett a 2010-es évek eleji menetelésben, amikor felverekedte magát az Aqvital az NB II-be, majd visszavonulását követően kapusedzőként segítette a klubot. Pozíciója nem maradt üresen, Somodi Bence csatlakozik a Csákvárhoz. A 34 éves hálóőr nem csak kapusedzőként, hanem aktív portásként is segíti majd az együttest.