A fiatalszabály betartása, az első félidőben minőségi, U23-as játékos bevetése a legtöbb klubnál komoly fejtörést okoz az NB I-ben. Ezzel az elmúlt szezonban sem volt probléma az Alba Fehérvárnál, a felnőtt válogatott Somogyi Ádám, a saját nevelésű játékosok közül Takács Milán, Takács Martin, Balsay Ádám bőven megfelelt ezen kritériumnak. Azonban előbbi három az új szezonban már nem léphet pályára utánpótlás korúként a bajnokságban, Balsay pedig jelezte, szerződése lejártával távozik, a több játéklehetőség reményében.

A fehérvári kék-fehérek bejelentették, megegyeztek három, tehetséges fiatallal, akik augusztusban a Gáz utcában kezdik a felkészülést. Az 1-es és 2-es poszton is hasznos Kass Balázs hat esztendeje, Szegedről került Fehérvárra, biztos pontja az utánpótlás válogatottaknak. Tavaly nyáron Nyíregyházára szerződött, ahol megfelelő mennyiségű percet töltött a parketten, egy szezon után visszatér a Gáz utcába. A körmendi Balogh Máté is Fehérváron folytatja, a 203 centiméterre nőtt center Szlovákiában született, az Egis utánpótlásban nőtte ki magát, a korosztályos csapatoknak mindig erőssége volt a hazai bajnokságban, a felnőtteknél is egyre több lehetőséget kapott az elmúlt időszakban. A pályafutását Körmenden kezdő Kiss Benedek is Nyíregyházáról érkezik az Alba Regia Sportcsarnokba, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos az elmúlt két szezonban sok lehetőséget kapott az NB I-ben.

Simon Balázs, a kosarasok ügyvezetője elmondta, az irányító, Kass ismerősök közé tér vissza. A sportvezető reményei szerint a másik két fiatal is gyorsan beilleszkedik majd új állomáshelyén.

Szerző: Horog László