Fogarasiék kategóriát ugrottak a kocsiváltás miatt, a Rally2-öt Rally1-re, a Honda Civicet Ford Fiesta Rally4-re cserélték. Az új helyzetben ebben az évadban még nem indulnak el minden versenyhétvégén, két teszt után a Mecsek Rallyen mutatkoztak be éles körülmények között az új géppel.

– Májusban volt egy rövidke tesztünk, illetve június elején kicsivel hosszabb, nagyjából hetven kilométert tudtunk menni a verseny előtt. Annyira nem tűnik soknak, de magyar viszonylatban nem is kevés. A bajnokság harmadik futama volt már, két verseny hátrányból indultunk, ami már csak a tapasztalat szempontjából is lényegi kérdés – mondta a felkészülésről lapunknak Fogarasi.

Ez azonban nem igazán látszódott meg az összeszokott móri pároson, hiszen a két kerékmeghajtásúak és az RC4 kategóriában is az első helyen végeztek. Abszolút érkelésben pedig a 10. helyen zártak.

– Elcsépelt lehet, de ez egy ízig-vérig versenyautó, gyári kocsiról van szó, a mérnökök erre fejlesztették ki. Versenykörülmények között kijöttek az előnyök, amiket elképzelni sem tudtunk eddig, eszméletlen a fék és a futómű is. Olyan kanyarsebessége van, az ember elsőre fel sem fogja, hogy ilyen létezik. A szervizben az átnézésen kívül semmit sem kellett csinálni, egy karcolás sem esett rajta, tökéletes hétvége volt. Nagyon messze vagyunk még attól, hogy a maximális teljesítményt kiautózzuk belőle, de hamar alkalmazkodtunk. A dobálós részeknél volt az, hogy eleinte még megfékezgettem, de a vége felé elhittük, hogy padlógázon is át tudunk ezeken menni – nyilatkozta a móri versenyző, majd kitért a kétnapos verseny kihívásaira is. – Pécsre mindig szívesen megyünk, azért is tűztük ki ezt első versenynek, jók a pályák és a környezet. Az első nap második köre elmaradt, piros riasztás miatt. Mint kiderült ez indokolt is volt, iszonyatos erejű széllel jött a vihar, jég esett, fejmagasságokban repültek a padok és a felnik, vitt mindent. Másnapra minden elmúlt, de itt is jött a semmiből egy kis eső, a pálya egyik felén esett, a másikon nem, slick gumikkal mentünk. Ilyen körülmények között sikerült meglógni a mezőnytől, az eső nekünk jobban feküdt, mint a többieknek, az előnyt pedig sikerült a verseny végéig megtartani.

A móri páros legközelebb szeptemberben a győri rallyen indul majd.