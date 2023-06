Valószínűleg kevesen gondolták volna egy évvel ezelőtt, hogy a Dunaújváros a BL négyes döntőjéig menetel, valamint a bajnokságban ezüstérmes lesz. Az együttestől magyar válogatott játékosok távoztak, de a fiatalok előre léptek, és a rutinos játékosokkal kiegészülve különleges teljesítményt nyújtottan ebben a szezonban.

– Bár nem statisztikáztam, de az elmúlt tíz év talán legjobb eredményei értük el, ha a bajnoki és az európai kupás menetelésünket nézzük. Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag most már minden felnőtt korú, válogatott játékosunk majdnem elhagyta klubot, és helyükre még inkább újabb és újabb, fiatalnál fiatalabb, saját nevelésű vízilabdázó lépett. Tulajdonképpen valószerűtlen a történetünk. Nem akarom tömjénezni magunkat, de nem gondolnám, hogy a mai sportban van még hasonló történet. Év elején mindenki azt kérdezgette, hogy akkor mi lesz a Dunaújvárossal, aztán pedig minden idők legjobb szereplését produkáltuk szinte, de az elmúlt évek legeredményesebb dunaújvárosi gárdája lettünk. Az európai klubrangsorban harmadikok vagyunk, ami megint csak hihetetlen, hiszen még a lista 25. helyezettjének is ötször akkora a költségvetése, mint a miénk – mondta lapunknak Mihók Attila, majd kitért arra is, mi bújik a sikerességük mögött. – Van egy olyan rendszerünk, amibe beilleszthetővé váltak a fiatalok, és nem feltétlenül az egyéni felkészültség és kapacitás működött, hanem az együttes rendszere hozta meg a sikereket. Ezt már évek óta építjük, és ez a játék, valamint a képzési stratégia ami eddig is eredményes volt, ebben mindenki megtalálta önmagát és mindenki megértette a saját szerepét. A következő években feltételezem sokkal jobban felkészülnek majd belőlünk nemzetközi színtéren, sokkal inkább keresik majd a gyenge pontjainkat. Úgy érzem, hogy néha talán félvállról vettek minket a nemzetközi mezőnyben, ennek ellenére a négyes döntőben is helyt álltunk és kivívtuk az esélyesebb ellenfeleink elismerését.

Az idény végén a DFVE a magyar bajnokságban a legjobb négy között búcsúztatta az UVSE-t, a döntőben azonban az Eger már túl nagy falatnak bizonyult. Szoros küzdelemben, de alulmaradt Mihók Attila gárdája.

– Nyilván nem volt jó kikapni. Azt az UVSE-t búcsúztattuk a négy között, amelyek az Egert verte ki a nemzetközi porondon. Ez azt mutatta előzetesen, hogy összeszedett teljesítménnyel az idény elején elérhetetlennek hitt aranyérem is meglehet. Azt is kár lenne elhallgatni, hogy ugyanez az Eger a Fradit búcsúztatta az elődöntőben, amelyik gárdától általában mi kikaptunk idén. Az egriek is összeálltak a végére, döntő tényező volt, hogy nehéz helyzetben Dunaújvárosban elő tudtak húzni pár gólképes játékost és ki tudtak egyenlíteni. Mi ezt a pluszt már Egerben nem tudtuk kisajtolni a fiatalokból.

A Garda Krisztina, Laura Aarts, Horváth Brigitta, Mahieu Geraldine négyes mellé felnőttek a fiatalok, így igazán ütőképest lett az együttes.

– Nehéz lenne bárkit kiemelni a fiatalok közül. Dobi Dorina statisztikái feltűnőek a hazai és a nemzetközi porondon is, nagyon jól teljesített. De mindenkire szükség volt ezekhez a sikerekhez, Szabó Niki végig tudta bekkelni ezt az erős mezőnyt, de voltak 16-17 éves játékosaink is, akik felnőttek a feladatokhoz. Sümegi Nóra még az ifjúsági vb-ért is harcban van, bárkit kiemelhetnék, jó néhányan voltak, akik tavaly még nem tartoztak a kerethez, ebben a szezonban azonban kezdőként, vagy csereként bizonyítottak. Az ismert neveink pedig abszolút hozták a nagyságukat.

A szezon végén Marokkóban volt jelenése a Dunaújvárosnak, ahova a nagykövet asszony hívta meg őket. Az arab országban a női vízlabda népszerűsítésért utazott ki a csapat, nagyszerű körülmények között, jó hangulatban zárhatták az idényt. A munkának azonban nincs még vége, júniusban még zajlanak az edzések, majd a júliusi pihenő után augusztusban kezdődik az alapozás. A keretről egyelőre annyit tudni, hogy Mucsy Mandula és Laura Aarts távozik a Fejér megyei gárdától.