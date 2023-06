A mieink tisztesen helytálltak, két mérkőzésen is pontot szereztek, több nagy válogatott dolgát időszakosan meg tudták nehezíteni. A franciákat hosszabbításban gyűrte le Kevin Constantine együttese, míg Ausztria ellen a szétlövésben maradt alul a válogatott. Közel volt a bennmaradás, de sajnos nem sikerült. A világbajnokság tapasztalatairól Kiss Dávid mesélt, aki kitért az edzői pályafutása fontosabb személyeire is, valamint beszélt a vezetőedzői álmairól és az apaságról is.