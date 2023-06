Évek óta szoros az együttműködés a a Puskás Akadémia és az Aqvital FC Csákvár között, rengeteg fiatal pallérozódott az NB II-es együttesnél. Ez egy jó lehetőség is, hiszen az NB III-as PAFC II.-ből „kiöregedett” játékosok egy újabb lécsőfokot ugorhatnak meg.

A friss bejelentés szerint négy felcsúti tehetség bizonyíthat majd a másodosztályban a 2023/2024-es idényben. A kapuba Pécsi Ármin érkezett, aki 2005-ös születésűként a korosztályos válogatottakban már bizonyított, valamint az elmúlt idényben az NB III-ban negyedik helyen végző PAFC II. alapembere volt. A kanadai Noel Nathaniel egy évvel ezelőtt a Puskás Akadémiához, a jobb oldalon védőként és szélsőként is bevethető 19 éves labdarúgó először még csak az U19-es együttesben kapott szerepet, de a szezon második felében már a harmadosztályban szerepelt. Babos Levente is Csákváron folytatja pályafutását, a PAFC II. mellett az NB I-es alakulatnál is kerettag volt. Hornyák Zsolttól lehetőséget kapott a 18 éves Major Marcell, aki kölcsönbe az Aqvitalhoz kerül. Major tagja volt a korosztályos együtteseknek, két NB I-es bajnokival a lábában tavasszal Nyíregyházán játszott.