– A szezon végén ezúttal nem a taktikai munka kerül előtérbe, hiszen a játékosok megkezdik majd pihenőjüket, ám előtte fontos tudnunk, ki milyen állapotban zárta az idényt, a következő összetartások előtt így lesznek összehasonlító adataink is a korábbi felmérésekkel, így ez alapján dolgozhatjuk majd ki a 2023/24-es válogatott szezon programját, elsőként a júliusi, következő összetartásra, éppen ezért összesen 29 játékost hívtunk meg ezúttal – mondta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Magyar Kézilabda Szövetség honlapjának.

A magyar válogatott keretében ott lesz a 2022-es év legjobb utánpótláskorú játékosának megválasztott Farkas Johanna is, aki most nyáron két év után köszönt el a Dunaújvárostól, a most véget ért idényben a Kohász házi gólkirálya volt.

A felmérésre meghívott játékosok:

Kapusok: BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria ), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZIKORA Melinda (SG BBM Bietigheim, német), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), BUKOVSZKY Anna (Vác)

Jobbszélsők: GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO), FALUVÉGI Dorottya (Győri Audi ETO), TÖPFNER Alexandra (DVSC Schaeffler), GROSCH Vivien (MTK Budapest)

Jobbátlövők: ALBEK Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC Schaeffler), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Siófok KC), FARKAS Johanna (Dunaújvárosi KKA), KAJDON Blanka (Siófok KC), KUKELY Anna (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: BORDÁS Réka (DVSC Schaeffler), HELEMBAI Fanny (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC Schaeffler), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác), KÁCSOR Gréta (DVSC Schaeffler), JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO), FODOR Csenge (Győri Audi ETO), HÁRSFALVI Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), KORSÓS Dorina (Rapid Bucuresti, román)