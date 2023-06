Spanyolország – Magyarország 18-15 (5-3, 6-6, 4-2, 3-4)

Gólok: Espar 5, Leiton 3, Garcia, Pena, Forca, Ortiz 2-2, A. Ruiz, E. Ruiz, ill. Garda 6, Hajdú 3-3, Gurisatti, Rybanska, Faragó.

Pedig nagyon jól indult a torna a mieink számára, hiszen Bíró Attila együttese Görögországot magabiztosan verte a negyeddöntőben, a lányok kiváló játékot mutattak be nyitányként. Aztán következett az Egyesült Államok elleni elődöntő, ahol a magyarok az ellenszéllel szemben is sokáig tartották magukat, de talán a kelleténél keményebben vízilabdázó ellenfél és a sok hátrány miatt az erő a végére elfogyott. Kicsit megtépázva várhatta így Magyarország a spanyolok elleni bronzcsatát, a centerek közül egyedül a dunaújvárosi Mahieu Geraldinera számíthatott Bíró Attila.

A dobogóért folyó csatát Spanyolország kezdte jobban, 4-1-re elhúztak, de aztán utolérte ellenfelét a magyar válogatott, 5-5. Azonban a hullámzó játék kép folytatódott, időről időre jöttek rövidzárlatok a mieink játékban, sajnos elől ás hátul is akadtak problémák, így a felek 11-9-es állással vonultak szünetre.

A második félidőt Keszthelyi nyitotta meg, fórból talált be a csapatkapitány, de a felzárkózás helyett a spanyolok csináltak egy 4-0-ás szériát, így már hiába jöttek a Garda gólok, a hajó elkezdett elmenni, négygólos hátránnyal várta Bíró Attila gárdája az utolsó nyolc percet. Ugyan is még itt is megvolt a sansz a visszakapaszkodásra, sajnos ez nem sikerült, a vége 18-15 lett, a Spanyolország szerezte meg a bronzérmet.

– Igazából összességében kell értékelni ezt a három napot, aminek a kétharmada teljesen jó volt, az egyharmada kevésbé. A görögök elleni mérkőzés és az amerikaiak elleni elődöntő első két és fél negyede rendben volt, utána viszont tegnap is és ma is elkezdett szétcsúszogatni a védekezés. Lábban és gyorsaságban még nem vagyunk ott, ahol majd lennünk kell, igaz, még nem is dolgoztunk ezen. Tény, ma a védekezés nagyon gyenge volt, megérdemelten vezettek a spanyolok végig. Jellemző, hogy csak az utolsó negyedet hoztuk elfogadható szinten, amikor blokkoltunk ötöt, az első háromban viszont egyet sem. Igazából az amerikaiak ellen sokkal jobban játszottunk, hozzájuk sokkal közelebb lehettünk volna, ma viszont nem nagyon volt esélyünk. Az átlövőik sokkal jobban mozogtak, mi pedig bedobtunk bizonyos változtatásokat elöl, egy centerrel játszottunk, és amikor Mahieu nem volt bent – akire egy szavam nem lehet, hiszen kilenc kiállítást és egy ötöst szerzett –, akkor bemozgásokat csináltunk, ami hol jobban működött, hol kevésbé. De emiatt nem vagyok pánikban, mert tudom, hogy javulni fogunk, gyorsabbak leszünk és magasabbak a kapu előtt. Az elmúlt két hét, az olasz meccsekkel, a kanadaiak ellenivel együtt jól sikerült, a kőkemény munka alapján egyértelműen pozitív az összkép és a jövőkép is. Tény, mára elfáradtunk mentálisan és fizikálisan is, de nem baj, ennek pont akkor lehet meg a gyümölcse, amikor a leginkább számít – értékelt a magyar szövetség honlapjának Bíró Attila.