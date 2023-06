A Csákvár évek óta stabil tagja az NB II-es pontvadászatnak, minden szezonban rutinos és fiatal, a felcsúti akadémiáról kikerülő labdarúgók elegye adja a gárda magját. A 2022/2023-as szezont kiválóan kezdte a gárda, a telet a hatodik helyen zárta az együttes. Aztán tavasszal valami megtört, fordulóról fordulóra csúszott egyre lejjebb a Csákvár, és a végén nagy harcot kellett vívni az osztályozó elkerüléséért.

– Ha őszinték akarunk lenni, az őszi hatodik hely nem volt reális. Semmi nem jelezte később, hogy ez a mutatvány ennyire leromlik majd a folytatásban. A végén még azon kellett izgulnunk, hogy ne csússzunk le kieső, vagy osztályzós pozícióba – mondta lapunknak Tóth Balázs, az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője. Az okokat akkor is tudtuk házon belül. Talán elhittük, hogy mi itt tartunk. Ha valaki megnézte a mérkőzéseinket, pár kivétellel nem olyan találkozókat vívtunk, ahol simán kikaptunk volna. Talán a Kazincbarcika és a Diósgyőr elleni összecsapások voltak simábbak, de azokba is vissza tudtunk volna jönni. Négy-öt játékosnak is volt formahanyatlása, valamint jöttek a sérülések is, Murka Beni izomszakadást szenvedett el. A kiváló őszhöz gólokkal és gólpasszokkal járult hozzá a sikerekhez, de Hornyák Marcell is sokáig volt sérült, Vaskó is hiányzott egy darabig. A fiataloknál Gazdag Vajk őszi góljai és gólpasszai elmaradtak tavasszal, ezek a formahanyatlások és kiesések visszaütöttek az új évben és nem tudunk belőle egy olyan állandóságot alkotni, amikor a csapat kicsit megnyugodott volna. Amikor belekerülsz egy ilyen negatív spirálba, akkor abból nagyon nehéz kikerülni, kimászni és ilyenkor már megremegnek a lábak is.

A szakmai stáb is próbált variálni folyamatosan, keresni azokat megoldásokat, amivel kibillen az együttes a rossz szériából. Tóth Balázs a rutinos belső védőt a csatársorba küldte nagyszerű érzékkel, a volt válogatott játékos megújult új posztján.

– Talán akkor kezdtünk el kiegyenesedni, amikor a Vaskó Tomit feltettem a csatársorba az utolsó hat-hét mérkőzésre. Bizonyította, hogy bár hiába játszott szinte örökké belső védőt, megállta a helyét elől is. Rúgott négy gólt, csinált egy tizenegyest és adott két gólpasszt is. Visszaadta a csapatnak az önbizalmát és ezáltal elkezdett működni a támadójátékunk is. Ha nem is nyertünk meg minden meccset, de ennek a váltásnak nagy szerepe volt a bennmaradásban, szerencsére olyan helyzetbe kerültünk, hogy osztályozót sem kellett játszanunk. Ősszel is már próbálgattam, hogy előre küldtem a Tomit, és megnyerte a mérkőzést nekünk. Úgy voltam vele, hátul létszámban megvoltunk, így megengedhettük magunknak, hogy felvigyem a csatársorba. Annyira jól sült el már az első mérkőzésen, hogy kapufákat és gólokat fejelt, nem nagyon gondolkodtunk másban ezt követően. A taktikánk is úgy épült fel, hogy minél gyorsabban jussunk át az ellenfélen, a Tomit pedig a rutinjával levegőben nem tudták megverni, valamint olyan jó megoldásai voltak, amin még ő is csodálkozott. Megnyugtatta a csapatot, a tizenhatoson belülre érkező labdákra pedig talán még az egész másodosztály legveszélyesebben érkező játékosa lett.

Egy ilyen jól sikerült ősz után nehezen élte meg a csapat a tavaszi mélyrepülést, de összefogott mindenki, így sikerült gond nélkül megőrizni az NB II-es tagságát Tóth Balázs alakulatának.

– Ebben a helyzetben sokszor kellett a srácokkal beszélgetünk, akár egyénileg, akár csapaszinten. Annak ellenére, hogy sokaknak járt le a szerződése, a srácok mentális végig a toppon maradtak egészen a végéig. Valahol ez jelentette a plusz dolgot. Az volt az érdekes, hogy alapvetően a csapat jobban játszott tavasszal, mint ősszel. Sajnos azonban a már említett okok olyan helyzetbe hozták a gárdát, amiből nehezen álltunk fel. Kiegyenesedtünk a végére az eredményeket nézve, a csapat és a stáb összefogott, nem voltak problémák, mindenki beállt a sorba, ezek pedig erősítették az egységet.

A keretben jó néhány változás történt a nyáron, több fiatal visszakerült a Puskás Akadémiához, vagy eligazolt, Vaskó Tamás visszavonult, valamint a rutinos labdarúgók közül Dulló is elhagyta a gárdát. Torvund Alexander két év és 73 mérkőzés után távozik a Fejér megyei gárdától, Tiszakécskén folytatja, valamint Alaxai Áron kölcsönszerződése lejárta után nem marad. Érkezőből sincs hiány, Nagy Zoárd és Simon András mellett Szakály Dénes is Csákváron folytatja pályafutását, de Somodi Bence érkezése a kapuba is hozza magával a rutint.

Tóth Balázs csapatára hat felkészülési találkozó vár majd, az FC Komarno látogat Csákvárra jövő szombaton. A szlovák másodosztályú ellenfél után a Tatabánya következik szintén hazai környezetben. A harmadik mérkőzést a Fejér vármegyei Iváncsa ellen vívja majd az AFC, később a Kazincbarcika, valamint a Puskás Akadémia II. Ellen is megmérettetik magukat a sárga-kékek. A főpróba július 23-án lesz, Csákvárra az FK Tisza érkezik majd.