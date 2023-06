Szinte megtelt a MOL Aréna Sóstó VIP-terme a Vidi utánpótlásának szezonzáró bankettjén, pedig nem is volt jelen minden korosztály együttese.

A játékosokkal és edzőkkel szemben Juhász Roland sportigazgató, Kenyeres Imre utánpótlás-sportigazgató, Simek Péter up. szakmai igazgató, Disztl László grassrout-vezető, és Németh János up. technikai vezető értékeltek és díjaztak.

– Büszke vagyok arra, hogy milyen szépen alakult a létszámunk, 240 fiú és 180 lány futballista nevelkedik itt – fogalmazott Kenyeres Imre, utánpótlás-sportigazgató. – Minden évben tudtunk hozzátenni valamit az előző évi eredményhez. Eljutottunk arra a szintre, hogy sokazor kollégáktól, más csapatoktól, ellenfelektől kapunk pozitív visszajelzéseket. Szeretnek ellenünk futballozni, mert játszuk a focit. Kialakítottunk egy markáns, Vidire jellmező játékstílust, ami már az ellenfelek számára is teljesen egyértelmű. Nem minden tudtunk nyerni, de minden meccsen megpróbáltuk. Elvárás az edzők felé, hogy engedjék a játékost játszani, a kreativitásnak mindig teret adunk. Nyolc évvel ezelőtt nem volt válogatott kerettag játékosunk, most a fiúknál húsz játékos kapott meghívót, a társaság fele pályára is lépett nemzetközi mérkőzésen. A lányoknál 13-an.

Kenyeres Imre is értékelt

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Utánpótlás válogatott kerettagok (fiúk): Ambach Arnold, Babos Bence, Badics Gellért, Borsi Péter, Csala Márkó, Cserkuti-Németh Olivér, Dala Martin, Fodor-PappTamás, Gyenti Kristóf, Horváth Gergő Ákos, Horváth Tamás, Kerti Péter, Magyar Miklós, Menyhárt Zsombor, Mohai Bálint, Nagy Bence, Nimsz Benedek, Pető Milán, Szép Márton, Tóth Tamás Vid.

Lányok: Bognár Petra, Csanádi Kata, Farkas Gerda, Földvári Fanni, Gábor Adrienn, Hajdú Petra, Jánosi Ninetta, Kiss Kata, Kovács Liza, Simon Fanni, Szűcs Nóra, Tenyei-Tóth Rebeka, Terestyényi Anna.

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Minden korosztályban különdíjjal jutalmazták a legjobb játékost, és megválasztották az Év Kapusát, az Év Védőjét, az Év Középpályását, és az Év Támadóját is.

Legjobb játékosok: 2004-es korosztály: Horváth Gergő Ákos, Szűcs Flóra. 2005: Pető Milán, Kozma Réka. 2006: Balla Kevin Károly, Bognár Petra. 2007: Fodor-Papp Tamás, Mindenszki Elektra. 2008: Bordácz Zoltán, Zuggó Boglárka. 2009: Balaskó Milán, Csanádi Kata. 2010: Gulyás Hunor, Hufnágel Réka. 2011: Sitku Zoárd Illés, Jáksó Csilla.

U15 Alap csoport gólkirálya: Bordács Zoltán

U19 „B” csoport gólkirálya: Berecz Kornél

Leány Regionális U14 HNP Észak-Nyugati csoport gólkirálynője: Csanádi Kata Róza

Juhász Roland sportigazgató is részt vett a díjosztásban

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Egyéni díjak:

Év Kapusa: Fodor-Papp Tamás

​Év Védője: Gyenti Kristóf

Év Középpályása: Pető Milán

Év Támadója: Csala Márkó Tamás

Az egyéni díjakon kívül a MOL Fehérvár FC öt csapata is külön elismerésben részesült, hiszen dobogón végeztek bajnokságaikban.

Az MLSZ Országos U15 Alap csoportban az 1. helyen végzett a MOL Fehérvár FC U15-ös együttese.

Az MLSZ Országos U17 „A” csoportban ezüstérmes lettek a Vidi U17-esei.

A Leány Regionális U19 Dél-Nyugati csoport bronzérmese a MOL Fehérvár FC leány U19 csapata lett.

A Leány Regionális U16 NP Nyugati csoport bajnokcsapataként zárt a fehérváriak leány U16-os hölgykoszorúja.

A Leány Regionális U14 HNP Észak-Nyugati csoport ezüstérmese a MOL Fehérvár FC leány U14 csapata lett.