Jól indult a fehérvári Dévay Zsombor számára az Európa Játékok triatlonversenye, hiszen az 1500 méteres úszást követően az elsők között pattant kerékpárra. A 40 kilométeres táv elején az élmezőnyben tekert, volt, hogy ő vezette a bolyt, majd a csoport közepén hajtotta bringáját a másik két magyarral, Dobi Gergővel és Kiss Gergellyel együtt. A cél előtt 800 méterrel azonban bukásba keveredett Dévay, s nem is tudta folytatni a versenyt, feladni kényszerült az Európa Játékokat.

Dévay Zsombor biztató helyen váltott bringára

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Győzött a norvég Vetle Bergsvik Thorn 1:46:50 órás idővel, míg másodikként az izraeli Shachar Sagiv, harmadikként pedig a svájci Adrien Briffod zárt. Kiss Gergely a 23., Dobi Gergő pedig a 24. helyen végzett.

– Nagyon szomorú vagyok, mert ez egy nagyon jó verseny lett volna, hiszen jó formában voltam - értékelt a versenyt követően Dévay Zsombor. - Elég nagy bukásba keveredtünk, mielőtt leszálltunk volna bicikliről, nagyon sokat át is estek rajtam. Én is egy másik srácon buktam, emiatt történt ez az egész. Horzsolásokkal vagyok tele, a derekam is megzúzódott, ahova ráestem. Ez a mi sportunkban előfordul, a kerékpár technikai sport, tudni kell kezelni a biciklit. Előfordulnak ilyenek, ugyanakkor sosem örülünk neki. Fontos verseny lett volna számomra, jól fel tudtam rá készülni. Nagyon örülök annak, hogy az úszáson is ki tudtam jönni az elejébe, a bringán is keményen dolgoztunk, és teljesen úgy éreztem, hogy a futásra is sok erőm maradt. Jó eredményt tudtam volna elérni. Szomorú és ideges is vagyok, nulla pont, nulla eredmény... Túl kell ezen lépni, és a következő versenyre figyelni!