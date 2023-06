Az Eb-t követően kicsit kevésbé népes mezőnyben rendezték meg az országos bajnokságot. A férfiak mezőnyében ott volt Barzsó Alex is, nagyobb súlycsoportokban indult el a gyakorlás és a fejlődés végett.

– Az ob egészen jó volt, strandon rendezték meg. 90 és 100 kilogrammban indultam el, előbbi súlykategóriában jobb és bal kézzel is második lettem, 100 kg-ban bal kézzel második, jobbal harmadik helyen végeztem – tekintett vissza Barzsó lapunknak. – Jó edzés volt, ezért is indultam két súlyban. Az átlagosnál az Eb miatt talán kevesebben voltunk, így tudtam magam fejleszteni ezen az Ob-n, ezért is indultam magasabb súlykategóriában is. Kiléptem a komfortzónámból.

Barzsón kívül több ígéretes sárosdi is ott volt a megmérettetésen, a profik között indult Kovács Kevin.

– Ő egy nagyon tehetséges versenyző, felnőttek között indult a profiknál. 70 kg-ban ballal első, jobbal második lett, míg 80 kilogrammban ballal második lett. Ez nagyon szép teljesítmény tőle. Kevin érdekes módon került az egyesületünkhöz pár hónappal ezelőtt, versenyekről nyilván ismertük egymást már korábban is, de mi nem tudtuk, hogy ő dunaújvárosi, ő pedig nem tudta, hogy Sárosdon van szkander klub. Egy rendezvényen találkozott a Henivel és így került hozzánk, majd jöttek vele a többiek is, akik környékbeliek – mondta róla Barzsó Alex, aki segíti Kovács felkészülését.

Rajta kívül az amatőrök között Lovas Balázs bal kézzel 4., jobb kézzel 5. helyen zárt, Lakatos Dániel ballal 6., jobbal a 7. pozícióban végzett. Bánáti Zsolt is indult az amatőrök mezőnyében, aki szintén jó belépőt mutatott be a szkanderesek világába.