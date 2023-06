A 21 esztendős sportoló az utóbbi időszakban kevés játéklehetőséget – alig néhány percet – kapott a meccseken a végül rendkívül sikeresnek bizonyuló, bajnoki ezüstéremmel záruló idényben az Arconic-Alba Fehérvár felnőtt csapatában. A két éve bevezetett fiatalszabály – egy 23 éves játékosnak mindig a pályán kell lennie az alapszakasz meccsein az első félidőben – miatt minden klub figyelt ara, hogy legalább egy, de lehetőség szerint minél több, bátran bevethető, tehetséges fiatallal rendelkezzen. A Fejér vármegyeiek különösen jól álltak ebben a tekintetben, a felnőtt válogatott irányító, a tavaly nyáron a bajnok Falcótól a koronázóvárosba szerződő Somogyi Ádám, a saját nevelésű, az élvonalban megfelelő tapasztalattal rendelkező Takács Milán és ikertestvére, Martin is bevetésre készen várta a meccseket, a balkezes, különleges játékintelligenciával rendelkező, Balsay Ádámmal egyetemben. Balsay kapta a legkevesebb szerepet, ezért döntött a váltás mellett.

-Fehérváron lejárt a szerződésem, egy évet írtam alá az OSE csapatához. Fehérváron születtem és kezdtem sportolni, az utánpótlás együttesekben mindig meghatározónak számítottam, a korosztályos válogatottakban is rendszeresen pályára léptem. Az első csapatban a 2020-21-es idényben, Forray Gábor irányítása alatt mutatkoztam be, viszonylag sok lehetőséget kaptam, elégedett voltam a pályán töltött perceimmel. Az utóbbi időszakban keveset voltam a parketten, amit befolyásolt sérülés is. Másfél éve nagyon sokat bajlódtam a hátammal, egy rossz mozdulat következében gyakorlatilag egy teljes szezont kénytelen voltam kihagyni, folyamatosan kezelésre jártam. Ez már a múlté, a tavasszal kerestek meg az oroszlányiak, gyorsan megállapodtunk, egy évet írtam alá. A vezetők azt ígérték, sok lehetőséget jutok majd, remélem, nem csak a fiatalszabály miatt. A hátvéd, Szabadfi Márk kapta a legtöbb bizalmat eddig, a szakmai stáb szeretne még fiatal ugyanakkor már bizonyított játékost igazolni.

Balsay irányítóként és hátvédként is bevethető, elmondása szerint utóbbi az igazi posztja, irányítani nem igazán szeret, ár az utánpótlásban sokszor, kényszerből az 1-es poszton vetették be az edzői.

- Az OSE mióta feljutott a legmagasabb osztályba, biztosan őrzi a pozícióját. A 2022-23-as szezonban volt esélyünk a rájátszásba kerülni, végül a play out küzdelmeiben voltak érdekeltek, ott a legjobb helyen zártak, végül a tabella 9. helyét foglalták el a végelszámolásnál. A következő szezonban is a szlovén Simon Petrov irányítja az együttest. A következő szezont náluk töltöm, hogy mit hoz a jövő, nem tudom, nem zárom ki, hogy visszatérek még Fehérvárra. Ide köt minden, azonban a több játéklehetőség miatt most váltanom kellett. Korán jött az OSE ajánlata, ezért más klubokkal fel sem vettem a kapcsolatot, gyorsan igent mondtam nekik.