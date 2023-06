Főleg a végjátékhoz közeledve, a rájátszás meccsein - ahogy egyre nagyobb a hőség az Alba Regia Sportcsarnokban – jelent komoly kihívást két órán keresztül ugrálni a parketten. Ha a labda nincs játékban, szórakoztatni a nagyérdeműt. Az erszényes gyermek és a kengurumama immáron ismét tartozéka az Arconic-Alba Fehérvár ezüstérmes kosarasainak. A történelmet Ács Attila írta, aki 1995 tavaszán lépett fel először, a rájátszás kezdetén, negyedszázadon át tevékenykedett, 2019 nyarán távozott.

- Nagyon sok élményt és emléket adott, részese lehettem, az öt bajnoki aranynak és négy kupagyőzelemnek. Már korábban is többször felmerült, hogy befejezem, de maradtam, azonban négy éve tényleg elköszöntem. A fehérvári zenekarral egyre több fellépésünk lett, valamint a családdal is szerettem volna több időt tölteni, a nagyobb fiam, Dani 13 éves, a kicsi, Marci tíz. Két évtizeden át egyedül voltam kenguru, aztán Gergely Emma csatlakozott hozzám az utolsó években. Örülök, hogy ismét ketten vannak, amikor távoztam, hektikusan alakult, általában csak a gyerekjelmezt használták. Ez amúgy már a harmadik, vagy negyedik garnitúra, én ebben búcsúztam. Volt, hogy elhasználódott, de előfordult, hogy a bajnoki arany után egyik játékos hazavitte, emlékül. A mai napig előttem van, amikor kezdtem, a rájátszást meg ruhapróbára hívtak, 1995 tavaszán, a rájátszást megelőzően, méretet vettek rólam, aztán rám szabva legyártották. Egyedül ugráltam sokáig, Gergely Emma az utolsó pár évben volt a társam. A kék szerelésben benne vannak a bajnokságban és kupában szerzett aranyak, remélem, az utódaimnak is megadatnak ezek a sikerek. Ők is ugyanúgy ünnepelhetnek a fiúkkal, ahogy én – mondja Ács Attila, amikor a múltban barangolunk.

A jelenben Hoffmann Zsófi bújik a gyermek kenguru bőrébe. Az anyuka - illetve egészen pontosan a drukkerek szerint a kengurumama – pedig természetesen fehérvári kosaras szülő, Mikula Andrea, akinek a fia az utánpótlásban szerepel.

Zsófi tíz éves, a kosárlabdával nagycsoportos ovisként ismerkedett meg.

„A tesóm, Gábor is kosárlabdázik, természetesen már kicsi gyerekként is érdekelt a sportág, mindig mentünk a meccseire. A korosztályomban, az U11-ben még nincsenek posztok, a lepattanók szerzésében jó vagyok. Az edzéseimet Szabó-Horti Dóra és Ágnerné Kováts Nóra irányítja. A célom az, hogy a csapatommal minél több meccset megnyerjünk, valamint évek múlva az utánpótlás válogatottba bekerüljek."

Érdekes körülmények között lett kenguru. Apukája a nagyobb testvérét meccsre vitte és a csapatbusz indulása előtt volt még idő, az U16/B csapat meccset játszott az Alba csarnokban. benéztek az összecsapásra, természetesen szurkoltak a társaknak.

- Az U16/A csapat drukkolt a B-nek, apukám a hangulat javítása miatt javasolta a lelátón ülőknek, hullámozzanak, akik ezt meg is tették. Ekkor jelezte az U16/A csapat edzője, hogy alakíthatnánk egy szurkolói csoportot az Alba felnőtt csapatának meccsein. Apu ezt jó ötletnek tartotta, valamint eszébe jutott, hogy a bajnokikon régebben fellépett kenguru. Megkérdezte az illetékeseket, hogy mostanában miért nincs kabalaállat, azt a választ kapta, hogy nincs bele megfelelő ember. Ekkor jött apukám ötlete, legyek én a kenguru, boldogan igent mondtam. Mivel kicsi vagyok, kellett mellém egy felnőtt. Kiderült, az U14-ből egy anyuka, Mikula Andrea elvállalja a feladatot. Mindenki azt hiszi, ő az anyukám. Pedig nem, csak a meccseken.

Munkában a kenguru az Alba Regia Sportcsarnokban vívott összecsapáson, a 2022-23-as idényben

Forrás: Arconic-Alba Fehérvár

Zsófi a bajnoki találkozókon természetesen elfárad a sok ugrálástól, de mire hazaérnek, kipiheni magát.

- Otthon pörgök késő estig, mert tele vagyok élményekkel a meccs miatt. Szüleim legnagyobb bánatára a testvéreimmel este 11-kor sikerül elaludnunk. A kedvenc játékosom Szabó Zsolt, azaz Szöszi. Addig szeretném csinálni, amíg ki nem növöm a jelmezt, illetve a kisebbik testvérem pályázik erre a feladatra.

A kengurumama, Mikula Andrea fia természetesen az utánpótlásban szerepel. A nagyobbik erszényes civil munkája mellett az utóbbi években fut, célja a maratoni táv leküzdése.

- Jól emékszem, Takács Zsuzsa, szintén kosaras anyuka említette, hogy van egy ilyen lehetőség, a kabalaállat szerepköre. Először vonakodtam. Zsófi nagyon akart kiskenguru lenni a meccseken, azonban egyedül nem engedték, én pedig engedtem a nyomásnak. Jól eső érzés volt, hogy mindenki kedvesen fogadott. Nem bántam meg. A kosárlabda mellett a futás négy éve nagyon fontos szerepet tölt be az életemben, 30 kilométert már teljesítettem, a cél a 45, majd az 50 km. A palánkok világa mindig érdekelt, kosaras családba kerültem. Gyermekem nagyapja, Nyulasi Ferenc az Építőkben kosarazott, 1977-től 1983-ig. 2018 novembere óta a fiam az Alba utánpótlás játékosa, azóta még nagyobb a szerelem. Nem csak a gyerek meccseire járok, a felnőtt csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseire, sőt, a válogatott összecsapásaira is. Nagyon örültem az Alba ezüstérmének, szeretem ezt a csapatot, nagyszerű társaság. Sajnálom, hogy akadnak távozók, nem sikerül a gárdát egyben tartani.

A két kenguru a hazai, Nyíregyháza elleni összecsapáson mutatkozott be, könnyed győzelemmel.

- Laza meccs volt. Én nagyon izgultam, amúgy minden mérkőzésen felspannolt állapotban vagyok. Izgulok a fiúkért, Zsófiért, a csapatért. Fontos, hogy minden jól menjen, tegyünk hozzá a hangulathoz, de ne akadályozzuk a fiúkat a pályán. A feladatunk a szórakoztatás. Pacsiért cukrot adunk vagy dobunk kicsiknek és nagyoknak. Ha kérik, fotózkodunk a gyerekekkel, szurkolásra bíztatunk. Ott vagyunk a bevonulásnál a csapattal, a csatakiáltásnál is. Megfizethetetlen élmény. A legkedvesebb mindig a csapat kiáltása, ami a parkettra vonulás előtt történik, az öltözőfolyóson. Erőteljes, meghitt és az egység élményét adja. Úgy érzem, hozzá tudok tenni a csapathoz, a hangulathoz. A végén együtt ugrálunk a sarokban a szurkolótáborral, az nekem hormonrobbanás. Majdnem olyan, mint amikor elértem a kitűzött célomat és lefutottam a 30 km-t. A meccsek után a pályán meg szeretném ölelgetni az összes játékost, edzőt, minden szurkolót. Nagyszerű idény volt, nagyon mélyről jöttünk vissza, 4 vereség után 14 alkalommal nyertünk zsinórban és lettünk végül ezüstérmesek. Remélem, jövőre megszerezzük az aranyat.