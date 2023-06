Múlt augusztusban került Fehérvárra az amerikai és német állampolgársággal egyaránt rendelkező Isaiah Philmore, a ponterős kosaras a francia Rouen Métropole gárdájától érkezett Fejér vármegyébe. Előzőleg döntően Németországban pattogtatott, a Ratiopharm Ulm, a Telekom Baskets Bonn – utóbbiaknál kétszer is -, a Tigers Tübingen, a Baskets Oldenburg volt a munkáltatója. Megfordult a román bajnokságban is, ahol bizonyosan jól érezte magát, lévén három évet töltött, 2018-tól 2021-ig Nagyszebenben, a CSU Sibiu csapatában.

Az elmúlt szezonban végig kiegyensúlyozottan teljesített a Gáz utcában, a játékostársak és a drukkerek is gyorsan megkedvelték, húzóembernek számított az ezüstéremmel záruló 2022-23-as idényben. A szakmai stáb is ragaszkodott hozzá, ugyanis Philmore nem csak a pályán számít meghatározónak, kiváló személyiségjegyekkel rendelkezik. Soha nem titkolta, családjával nagyszerűen érzi magát klubnál és a koronázóvárosban is. A fehérvári vezetők már a szezon zárása előtt megkezdték a tárgyalásokat a 203 centiméterre nőtt kosarassal, aki sokat dolgozik, nem csak a palánk alatt eredményes, kimondottan jól céloz mezőnyből is. A megbeszélések eredményre vezettek, a 33 éves kosaras a következő szezont is a kék-fehéreknél tölti.

Az erőcsatár, Isaiah Philmore a tavalyi idényben húzóember volt, marad Fehérváron a 2023-24-es idényben is

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Korábban – döntően két-három évtizede - akadt rá példa, hogy egy légiós több szezont is Fehérváron töltött, azonban az utóbbi időszakban erre nem került sor. Ezzel kapcsolatban mondta Simon Balázs ügyvezető, hogy a kosaras légiósok – döntően tengerentúliak – azért hagyják el otthonukat, hogy pénzt keressenek Európában. Ha valaki jól teljesít, ráadásul csapata is jól szerepel, a sportoló anyagi igényeik annyira megnőnek, hogy ezt az egyesült vagy nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni. Ha pedig a meccseken nyújtott teljesítmény nem arányos a bérezéssel, a klub nem kínál újabb szerződést. Philmore esetében mindenki megtalálta a maga számítását. Ezért marad.

- Örülök, hogy aláírtuk a következő bajnokságra érvényes megállapodást, Philmore karaktere jól illeszkedik csapatunkhoz. Fontos láncszem a gépezetünkben – közölte Simon Balázs ügyvezető.