A falon éppen két, tízes évei elején járó lány mászott felfelé, természetesen megfelelő biztosítás és szakértő kísérő mellett. Bár egyiknek erre – mint az mászás közben kiderült – nem volt szüksége, köszönhetően részben annak a gyakorlatnak, amit korábban falmászásban szerzett mesterséges körülmények között. Szinte felszaladt a függőleges sziklafalon, amiről aztán az előre rögzített kötél segítségével ereszkedett le.

- Klubunk nem először jár és mászik Csókakőn, viszont ilyen, sziklamászást népszerűsítő programot még nem tartottunk – árulta el Henczer Éva, a klub egyik tagja. Az egyesület egész nap várta az érdeklődőket, felnőtteket és gyerekeket egyaránt. A mászáshoz ingyen biztosított minden felszerelést, mászócipőt, sisakot és beülőt is. A vállalkozószelleműeknek csak bátorságra volt szükségük, no meg arra, hogy a kapott utastásnak megfelelően másszanak, amihez szükség esetén fizikai segítséget is kaptak. – Olyan utakat építettünk ki a sziklafalon, amin könnyebb a mászás, hogy a kezdők is kipróbálhassák ezt a sportot, miközben mindjárt sikerélményt is szereznek – tette hozzá Henczer Éva, aki arról is beszélt, a szombati mászással a sport népszerűsítése mellett gyerekek toborzása volt a cél az augusztusi mászótáborra.

A tábort augusztus 18-22. között Várgesztesen tartják és teljesen ingyenes! Főként 12-16 éves fiatalokat várnak – akár Fejérből is -, de ha akad ettől fiatalabb érdeklődő, a szervezők 8 éves kortól biztosítják a részvételi lehetőséget. Érdeklődni és jelentkezni a vasaltutak.hu elérhetőségein, vagy a [email protected] e-mail címen lehet, de Csókakőn több helyen is helyzetek ki a táborról plakátokat. A tábor „ottalvós”, ahol mindent biztosítanak a felszereléstől az étkezési lehetőségig. – A program a sziklamászásra fókuszál, de ezen felül szervezünk expedíciót a természetbe, valamint játékos gyakorlatok is lesznek, amik az élménypedagógiára épülnek. Ez azt jelenti, hogy olyan megugorható kihívásokkal is szembe kell majd nézniük a résztvevőknek, amik segítenek nekik az önismeretük, a problémamegoldó képességük és az együttműködési készségük fejlesztésében – mesélte a táborról Henczer Éva, akinek van már tapasztalata ezen a téren is, hiszen más helyszíneken már évek óta rendeznek ilyet tábort.

Az egyesület egyébként via Ferrata pályákat is üzemeltet Tatabányán, Cseszneken és a Cuha-völgyben. Ezek olyan hegyi utak, amelyeken előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást, a mászást. De mi a jó a sziklamászásban? – Szerintem ez a sport azon kevesek közé tartozik, amiben az ember mozgás közben el tudja érni a flow állapotot, azaz teljesen kikapcsol és csakis az „itt és most” létezik. Ugyanakkor jót tesz fizikailag is, hiszen az egész testsúlyunkkal dolgozunk, fejleszti a mozgáskordinációnkat és az egyensúlyérzékünket, miközben mentálisan teljesen jelen vagyunk, a feladatra koncentrálunk – mondta Henczer Éva, aki kortól függetlenül mindenkinek ajánlja ezt a sportot. – Mindig van olyan út, ami tartogat önismereti és fizikai fejlődési lehetőséget – zárta.

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Aki nem mer egyből fejest ugrani a mélyvízbe, az kezdheti kalandparkozással, majd jöhet a via Ferrata és végül a sziklamászás, amihez egyenes út vezet a rögzített pályás mászástól. A bátrabbak viszont akár azonnal belekezdhetnek, nem igényel semmilyen előzetes tapasztalatot, sőt különleges képességeket sem és már a legelső alkalommal is adhat sikerélményt. Ehhez tapasztalt segítők állnak az egyesületben a rendelkezésre.