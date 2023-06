Augusztusban rajtol az új idény, a nevezési határidők június 30-án, délben járnak le. A Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatója, Schneider Béla elmondta, új pontvadászatok is indulnak.

-A csapatok jelentés része már elküldte nevezését, úgy gondolom, péntekig mindenki elvégzi a szükséges feladatokat. Aki nem tette meg, remélem, az elkövetkező napokban megoldja. Az új szezon kezdetéig még van idő, azonban vélhetően ezúttal is lesznek együttesek, amelyeknek majd hiánypótlással kell foglalkozniuk. Ugyanis be kell szerezni dokumentumokat, nyilvántartásokat, igazolást az adóhatóságtól, hogy nincs tartozás, pályahasználati engedélyt kell kérni a létesítmény tulajdonosától, üzemeltetőjétől. Közel egy évtizede már a világhálón zajlanak a nevezések, folyamatosan egyeztetünk a csapatokkal – mondja az igazgató.

Újdonság, hogy két, új bajnokságot indítanak, az U14-es lányok kispályás, öt plusz egyes erőpróbákon bizonyíthatnak, valamint az öregfiúk nyolc plusz egyes pontvadászatára is sor kerül.

- Tovább bővül a futballozók köre. A lányok számára az U11-es korosztályban véget ért a Bozsik Program, nem szeretnénk őket elveszíteni, továbbra is futballozhatnak, versenyezhetnek. Valamint új kezdeményezés a férfiak Old Boys bajnoksága, a 44 éven felüliek sorozata, csökkentett méretű pályán, a két 16-os között, nyolc plusz egy fő kergetheti a labdát. Tizenegy öregfiúk futballistát néha nem egyszerű kiállítani, ez így feltétlenül könnyebbség, reményeink szerint népszerű lesz ez a bajnokság is. Érdekesség, ha valaki pályára lép szombaton az Old Boysban, másnap a szomszédos falu öregfiúk együttesében is szerepelhet a nagypályás bajnokságban.

Fontos, hogy jelen állás, az eddigi információk alapján a megyei első osztályú bajnokságban ismét 16 csapat nevez, ami Schneider Béla szerint komoly dolog.

- Örülök, hogy visszatérünk ehhez a létszámhoz. A Gárdony ugyan az osztályozón nem jutott fel, mégis indulhat az NB III-ban, visszalépések miatt elsőként őket kérték fel a szereplésre, amire boldogan mondtak igent. A Mór kiesett a harmadik vonalból, visszatér hozzánk, az NB III-as Bicske második csapata pedig ezúttal a Mánnyal kiegészülve játszik a megyei bajnokságban, Bicske II néven. Tehát a helyi tehetségeknek bőven lesz lehetőségük bizonyítani. A két, megyei II-es bajnok is egy osztállyal feljebb nevez, a Mezőfalva és a Puskás III is a megyei első ligában indul a folytatásban.