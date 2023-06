Serdülői, és tanuló korosztályú versenyzői is maradandót alkottak a fővárosban. Az építkezést, az utánpótlás nevelést komolyan gondolják Agárdon, ezt az is mutatja, hogy korosztályos férfi nyolcasukat is elndították a válogatott csapat ellen. A versenynek szomorú apropója is volt, a hétközben elhunyt Masters esztergomi evezős, Erős Márton nyolcasa néhai csapattársuk emlékére állt rajthoz, úgy, hogy helyét üresen hagyta a hajóban.



A Velencei-taviak dobogós helyezései (a külön nem jelölt egységek a VVSI csapatai)

Férfi felnőtt négypárevezős: 1. Wagner Áron, Veress Bálint, Grozev Erik, Pecsenye Keve óriási csaátban előzték meg a Vácot

Férfi serdülő kormányos nélküli négyes: 3. Vukov Levente, Szedlák András, Takács Dominik, Matucza Máté

Férfi serdülő nyolcas: 2. Bunda Benjámin, Nagy Bertalan,Egervári Mihály, Duics Márk,Vukov Levente, Szedlák András, Takács Dominik, Matucza Máté, kormányos: Szántó Regina

Fiú 11-13 év tanuló kormányos kétpárevezős: 1. Sasvári Balázs, Szedlák Farkas, 1. Vukov Zétény, Maksai-Rusz Tamás

Fiú 11-13 év tanuló kormányos négypárevezős: 2. Vukov Zétény, Maksai-Rusz Tamás, Sasvári Balázs, Szedlák Farkas, kormányos: Borbély Nóra

Fiú 14 éves tanuló egypárevezős: 1. Szedlák Farkas 2. Sasvári Balázs, 2. Egervári Mátyás

Fiú 14 éves tanuló kétpárevezős: 1. Szedlák Farkas, Sasvári Balázs 2. Maksai-Rusz Tamás, Egervári Mátyás

Női serdülő kormányos nélküli kettes: 3. Borbély Nóra, Bilski Anna

Leány 14 éves tanuló egypárevezős: 2. Carroll Jasmin 3. Galkó Melinda, 3. Király Dorka

Leány 14 éves tanuló kétpárevezős: 3. Király Dorka, Bilski Dóra

Leány 11-13 év tanuló kormányos kétpárevezős: 3. Nagy Kincső, Carroll Jasmins

Férfi Masters egypárevezős: 1. Vécsei Zsolt (Balatoni Kajak-kenu Evezős és Vitorlás SE), 2. Jakócs György (Balaton)