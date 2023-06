Másfél hete, Szombathelyen dőlt el az arany sorsa, a fehérvári kék-fehérek végül alulmaradtak, 3-2-es összesítéssel, ismét Vasba került a legfényesebb színű medália. Persze, a Gáz utcában sem szomorkodnak, a tavalyi bronz után előreléptek, a szezont megelőzően az elsődleges cél az elődöntő volt, ezt megfejelték a fináléba kerüléssel.

- Elégedettek lehetünk a második hellyel, ha valaki szeptemberben megkérdezi, szó nélkül aláírtuk volna – mondja Simon Balázs, a fehérváriak ügyvezetője. – Természetesen szerettünk volna előrelépni a tavaly bronz után, ami sikerült is. Úgy alakítottuk ki a csapatot, hogy legyen esélyünk a fináléra, erős kerettel vágtunk az idénynek. A februári edzőcsere jót tett, előzőleg zsinórban négyszer vesztettünk, lépnünk kellett, Alejandro Zubillaga irányításával 14 meccset nyertünk egyhuzamban. Egységesek lettünk, a játékosok felszabadultak, másként álltak a munkához, szárnyalni kezdtünk. A keret adott volt, azonban a sikerekhez hiányzott valami, leginkább az egység. A döntőben is méltó partnerei voltunk a Falcónak, a rutin döntött a javukra.

Az ügyvezető elmondta, fontos, hogy a csapatkapitány, Vojvoda Dávid újabb két évre elkötelezte magát. Az erős magyar magot jelentő két, válogatott irányító, Pongó Marcell és Somogyi Ádám megkapta a klub ajánlatát, tárgyalnak, Simon Balázs reméli, mindketten maradnak. A külföldiek közül Isaiah Philmore-nak is ajánlottak új megállapodást, a magasember még gondolkodik rajta.

- A drukkerek mindig kérdezik, miért csak egy szezont maradnak a légiósok. Ez nálunk is jellemző, de nem csak a hazai csapatok többségében, hanem Európában is. Ha egy külföldi nem válik be, a klub nem ajánl új megállapodást, ezért továbbáll. Ha jól teljesít, a csapat sikeres, a kosaras, illetve az ügynöke srófolja feljebb az árat, amit az egyesület vagy nem tud, vagy nem akar kifizetni. Ezért nem lehet a légiósokkal hosszabb távra tervezni. Philmore bevált játékban és emberileg is, a szakmai stáb ragaszkodik hozzá, a drukkerek is szeretik, fontos láncszeme a gépezetnek. Jobb kondíciókkal ajánlottunk szerződést, mint korábban, ám ő ennél többre gondolt, egyelőre tárgyalunk az ügynökével, meglátjuk, közelednek az álláspontok, vagy sem. A jövő évi keret kialakításánál fontos, hogy tavaly megfelelt az U23-as fiatalszabálynak Somogyi Ádám, Takács Martin és Takács Milán, valamint Balsay Ádám is. Az új idényben előbbiek már nem számítanak utánpótlás korúnak, Balsay pedig minden bizonnyal távozik, a több játéklehetőség reményében.

A nemzetközi kupában biztosan indulnak a fehérváriak, akik az utóbbi években, ha előkelő helyen végeztek is a hazai bajnokságban, nem vállalták a szereplést a túlzott költségek miatt. A jelen állás szerint a FIBA égisze alatt a második számú sorozatra nevezhetnek, a BL-selejtező kapcsán nem kaptak értesítést a nemzetközi szövetségtől. A Falco a hazai aranyérmes jogán ismét a Bajnokok Ligájában indul, az Arconic Alba kapcsán felmerült, hogy selejtezőzhet a BL-ben, de a legutolsó információk szerint nem itt osztanak számukra lapot, hanem az Eurocup sorozaton.