Sűrű heteket hagyott maga mögött a Trion Triatlon SE kiválósága, Dévay Márk. A Cagliariban rendezett világbajnoki futamon elért 21. pozícióját követően néhány nappal a spanyol fővárosba utazott, ahol az Európa-bajnokságon ugrott volna vízbe. Azonban Madridban közvetlen a verseny előtt változtattak a programon, az addig kiváló vízminőségű tavat szennyezettnek ítélték, így az úszást levették a "menüről". 5 kilométeres futással indított a mezőny, majd ezt 39,2 kilométer kerékpározás követte, a végén pedig újra nyúlcipót húztak a versenyzők, s még lenyargaltak egy tízest.

A fehérvári Trion Triatlon SE versenyzője érthetően nem volt boldog a döntéstől, hiszen a világelit legjobb úszójaként ez számára némi hátráltatást jelentett.

- Sajnos, voltam már ilyen helyzetben többször is. Sohasem tetszett. Nehéz feldolgozni ezt sokmindenkinek, de van, aki örül neki. Aki nyerte az Eb-t, biztosan - mesélt a madridi versenyről Dévay Márk, a fehérváriak elit triatlonistája. - Nagy érvégés volt ez nekem. Legutóbb úgy voltam ezzel a helyzettel, hogy nem is érdekel igazán a verseny, lehet, hogy kiállok közben, s nem fejezem be. Azonban most úgy éreztem, hogy mégiscsak megpróbálom odatenni magam. Soha nem csináltam végig korábban olimpiai távú duatlont. A 15 kilométer futás nem kevés, pláne úgy, hogy nem erre készülünk, hanem vagy 5, vagy 10 kilométerre. Ilyenkor teljesen megfordul a mezőny. Ahogy elindulunk bringázni, aki eddig hátul volt, most legelöl helyezkedett. Nem voltam a mezőny legvégén, de nem is voltam benne az első csoportban, mikor elkezdtem a kerékpárt. Voltam már duatlonversenyem - az utolsó junior világbajnokságom, Chicagóban is ilyen volt -, számítottam rá, hogy mikor elrajtolunk teljes intenzitással mennek az ellenfelek, és sok a dulakodás is az első kilométeren. Próbáltam a lehető legtöbbet kihozni belőle, de nagyon fura érzés, teljesen más nulláról elindulni futni, majd utána felugrani a biciklire és taposni ezerrel, mint mikor úszással kezdünk. Ráadásul elég meleg volt, nem kegyelmezett a pálya sem. Az első futáson egy enyhe, csalós emelkedőn kellett felfutni, a kerékpárpályában szerpentines emelkedő volt, s egyéb technikai elemek is nehezítették a dolgunkat. Jött egy töksötét, kanyarodó alagút is, ami veszélyes pontja volt a pályának. Nyolcszor fel is kellett mennünk az emelkedőn. Erőteljesen kellett kerékpározni, s ezek után várt ránk az igazi, 10 kilométeres futás. Nem szabad túl dramatizálni, mindenkinek rettenetesen el volt fáradva a lába.

Nagy volt a meleg Madridban, Dévay Márk szívesen csobbant volna

Forrás: World Triathlon archív

Az Európa-bajnokságot a spanyol David Castro Fajardo nyerte (1:48:13 óra), megelőzve a brit Jonathan Brownlee-t (1:48:17), és a svájci Adrien Briffod-t (1:48:27). Lehmann Csongor 1:49:17-tel a hatodik lett. Dévay Márk a 1 óra 50 perc 34 másodperces idővel a 12. helyen zárt, amit pozitívan értékel.

- Mégiscsak előjöttek olyan gondolatok a fejemben, hogy lehet, nem fejezem be ezt a versenyt. Az első futás nem is esett jól. A hasam is tele volt, ahhoz vagyok szokva, hogy verseny előtt eszem, hiszen végig kell bírni a versenyt, s az úszásnál jobban tolerálja a gyomor, ha kicsit több van még benne. Amikor kimentünk biciklizni, úgy gondoltam, menjünk, utol tudjuk érni az előttünk lévőket. Egy svájci sráccal kettesben dolgoztunk, volt mögöttünk egy "lógós" osztrák, ő soha nem segített. Mikor láttam, hogy utolérhetjük őket, kicsit lelkesítő volt. A 10 kilométeres futásnál ráálltam egy tempóra, és szépen fokozatosan daráltam be a fáradó versenyzőket. Tíz helyet léptem előre a futás alatt. Elképzelhető, ha triatlonozunk, akkor a TOP 6-ért megyek. Több jó úszó is van a mezőnyben, számítottunk egy szökésre a bringapályán is, vagyis jó eredményért jöttünk Madridba. De ennek a lehetőségét elvették tőlünk. Olyan versenyzők kerültek előre és dobogó legfelső fokára, akik potenciálisan be sem fejezték volna a triatlon versenyt - mondta a 27 esztendős Dévay Márk.

5 km futás, 39,2 km kerékpározás, 10 km futás volt a program Madridban

Forrás: World Triathlon archív

A viadal előtti napokban versenyzésre alkalmasnak ítélték a tavat a kiváló vízminta birtokában, majd elhintették, hogy lehet, mégis duatlonozniuk kell az Eb résztvevőinek. Szombat este bejelentették, hogy triatlonverseny lesz. A megmérettetés reggelén kapta az emailt a mezőny, hogy törölték az úszást.

- Előjönnek ilyenkor az összeesküvéselméletek, hogy a madridi szervezők így akartak kedvezni a spanyoloknak. Vízmintát természetesen én nem vettem, de láttam a vizet. Kinézetre semmi baja nem volt, csábító volt, hogy belecsobbanjak. A szombat esti esőre hivatkoztak, hogy az enyhe zápor belemosta a mocskot a tóba. A spanyolok ráadásul elég erős duatlon-sorral rendelkeznek... Ami biztos, a végső győztes sokszor feladja a triatlonversenyeket - beszélt őszintén a Trion Triatlon SE versenyzője.

Dévay Márk most néhány hetes szünetet tart, már ami a versenyeket illeti. Az edzésekkel nem áll le, Németországban liga-viadalon indul, majd a hamburgi világbajnoki futamon is elindul. Elképzelhető, hogy a két németországi verseny között elindul a tiszaújvárosi világkupa-futamon is.