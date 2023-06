Egyesült Államok – Magyarország 16-10 (3-4, 4-2, 4-2, 5-2)

Gólszerzők: Musselman 3, Roemer, Neushul, Ausmus 2-2, Johnson, Prentice, Fattal, Gilchrist, illetve Garda 4, Gurisatti 2, Hajdú, Keszthelyi, Rybanska, Faragó

Már a találkozó elején bekezdtek az amerikaiak, három fóros góllal 3-1-re vezettek, de aztán a magyarok megrázták magukat, a dunaújvárosi Garda Krisztina mellett Faragó Kamilla és Gurisatti Gréta is beköszönt, utóbbi kétszer is, így fordított Bíró Attila együttese, 3-4. Keszthelyi is megérkezett az elődöntőre, aztán Garda lövése a kapufán csattant, így sajnos nem lett közte három, sőt kisvártatva 4-5-re módosult az állás. Megnyugodtak a kedélyek, a magyarok kivédekezték a hátrányokat, azonban támadásban nem találták az ellenszert és egy büntetővel egyenlített az USA. A második negyed vége megint a hazaiaknak jött ki jobban, 7-6-tal vonultak a felek szünetre.

A második félidő legelején Garda egyenlített egy bombagóllal, de aztán két fórt értékesített Amerika. A mieink kevesebb előnyt kaptak, és azt sem tudták kellő százalékkal kihasználni. Próbálkoztak a magyarok mindennel, sajnos a játékrész végén egy hét a hat elleni akció rosszul jött ki, üres kapura gólt kapott Magyarország, 11-8. Az utolsó nyolc perc elején Prentice döntőnek bizonyult, innen már nem volt visszaút az elfáradó magyar válogatott számára, a vége 16-10 lett.

– Hadd kezdjem azzal, hogy az amerikaiak megérdemelten nyertek, jobbak voltak nálunk. Mégsem tudom csak úgy elengedni mindazt, ami történt, mert azt mondom: ha ugyanilyen játékvezetést kapunk egy éve Budapesten a döntőben, akkor megnyerjük a világbajnokságot. Visszanéztem több jelenetet, az emberelőnyeik többsége fújható volt – viszont hogy mi a harmadik negyed végéig mindössze hármat kapjunk, az engem azért felháborít, mert a mi oldalunkon is adódott legalább három-négy ötven-ötvenes szitu, amiben ugyanúgy fújhattak volna. Összességében Izraelnek többet ítéltek a negyeddöntőben, mint nekünk, ők kikaptak tízzel, mi hattal – ennél azért nagyobb különbség van a két csapat között, és egyáltalán nem gondolom, hogy az amerikaiak meg ennyivel jobbak nálunk. Amikor tavaly itt túráztunk, az amerikai bírók tisztességesebben vezették a felkészülési meccseinket. Gyakorlatilag két és fél negyeden át akciógólokkal tartottuk magunkat egálban, nem véletlenül tűnt idegesnek a másik kispad. Az persze törvényszerű volt, hogy ebben az őrlésben előbb-utóbb elfáradunk, meg az amerikaiak is látták, hogy tovább is mehetnek a keménységben, mint az egyébként megszokott határ. Fáradtan pedig egyre komolyabbakat hibáztunk a harmadik negyed vége felé és aztán a negyedikben, amikor már könnyű gólokat lőttek. Még egyszer, nem állítom, hogyha másképp vezetik, netán csak normálisan, akkor nyerünk – legfeljebb kikapunk egy-két góllal, és akkor amiatt vagyok dühös. Így viszont egy pillanatig nem tudok haragudni a lányokra, meg is dicsértem őket, mert még az életben nem játszottak ilyen színvonalon az amerikaiak ellen, mint két és fél negyeden át – értékelt a magyar szövetség honlapján feldúltan Bíró Attila.

A másik ágon Hollandia 12-8-ra verte Spanyolországot, így a hétfő hajnali bronzmeccsen a mieink a spanyolokkal játszanak a dobogóért.