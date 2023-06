A megszokott környezetben, a fehérvári futballaréna főbejáratával szemben található műfüves, utánpótlás centrumban bonyolította az idei döntőt is az FVLSZ, ismét kellemes napsütésben. Két éve az Úrhida gárdája nyert, tavaly Perkáta bizonyult a legjobbnak, utóbbiak nem titkoltan ismét diadalra készültek. Jól is teljesítettek, az utolsó meccs döntővel ért fel, ugyanis a veretlen Balinka-Mecsér találkozott a legutóbbi kiírás nyertesével. Helyzetek akadtak, azonban gól nem született, főleg a perkátaiak dolgoztak ki ziccereket, de elhibázták azokat. Bosszúsak is voltak a lefújás után, bár akadt közöttük, aki úgy számolt, hogy több lőtt góljuknak köszönhetően ők végeztek az élen.

Így kalkuláltak a balinkaiak is, aki a matekozás végén arra jutottak, hogy ők nyerték a seregszemlét. A rendező FVLSZ illetékesei mondták ki az igazságot, a Balinka nyerte a megyei bajnokságot, ugyanis 11 gólt lőttek és 3-at kaptak, a perkátaiak pedig 11-4-es gólaránnyal zártak. Mindkét gárda 11 pontot gyűjtött, bronzérmes lett a Sukoró együttese 8 ponttal, a Bicske csapata futott be a 4. helyre, 7 ponttal, a Mezőkomárom 4 egységet számlált, Alsószentiván nem szerzett pontot.

- Ismét jól sikerült a rendezvény, a korábbi esztendőkhöz hasonlóan. A célunk nem titkoltan az, hogy ezekből a csapatokból nagypályás együttesek szülessenek, amelyek később elindulnak a megyei bajnokságban. Bíztatok mindenkit, aki érez ehhez kedvet, valamint a lehetőségei megengedik, nevezzen megyei, nagypályás sorozatra. Sőt, szóljon a szomszédos település futballrajongóinak is – mondta az ötletgazda, az FVLSZ igazgatója, Schneider Béla.