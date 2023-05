Somogyi három pontjával indult a finálé harmadik meccse, Pongó ziccerével már öt ponttal vezetett az Fehérvár. Az öröm nem tartott sokáig, Tiby és Pot is betalált, a túloldalon Philmore lendült bele, zsinórban szerzett kosarai nyomán vezetett a vendég, Kovács Benedek révén tartotta a lépést a házigazda, sőt, Tiby révén vezetett is. Pongó nem rontott kintről, Mbacke Diong bentről volt eredményes, öt ponttal ismét meglógott az Alba, aztán közelítettek a vasiak. Hazai kosárra azonnal jött a válasz, kiegyenlített meccsen, tíz perc után a látogatók vezettek, 23-24. A második negyed Pongó sikeres büntetőivel, majd Takács Milán elhibázott hármasával indult, nem talált be Szabó Zsolt sem, aztán Vojvoda igen, ám előzőleg kilépett a pályáról, ezért kétpontosát érvénytelenítették. A túloldalon Barac volt eredményes, őrizte szűk előnyét a Fehérvár, aztán Barac egalizált kintről, 29-29. Philmore begyűjtötte harmadik személyi hibáját, leült pihenni, ezt tette a hazaiaknál Perl és Barac, érkezett Tiby és Pot, hatpontos rohanásba kezdett az Alba, 29-35. Milos Konakov időt kért, valamint azonnal földhöz vágta műanyag, taktikai tábláját, amelyre filccel vázolja a megálmodott taktikát. DeCosey nem találta a ritmust, igaz, nem ment a hazaiak ászának, Perl Zoltánnak sem, aki mindössze két ponton állt a harmadik negyed közepén. Ellenben Stefan Pot szorgalmasan gyűjtögette a pontokat, tízet számlált a meccs ezen időszakában. DeCosey helyére a kicsit pihenő Vojvoda jött, azonnal bravúros kosárral jelentkezett, Tiby révén már a hazaiak vezettek, időt kért Zubillaga. Az eddig gyengélkedő DeCosey elkapta a fonalat, hirtelenjében triplát, majd duplát dobott, kicsit ismét meglógott az Alba, időt kért Konakov, a félidő vége előtt fél perccel. Az első húsz perc utolsó dobását a rosszul célzó Perl engedte el kintről, rövidre sikeredett, húsz perc után 38-42-re álltak a felek.

A nagyszünet után is hasonló mederben folyt a játék, hazai kosárra gyorsan jött válasz, öttel ment a Fehérvár, azonban Cowels hármasa és Tiby büntetői nyomán átvette a dominanciát a nyugati brigád, időt kért Zubillaga, 48-46. A magabiztos Pot közeli kosarával már négyre hízott a különbség, nem tűnt bíztatónak, hogy Ford egy lecsorgó labdáért folytatott harc nyomán begyűjtötte negyedik hibáját, érkezett is a helyére Szabó. Pongó mintaszerű hármasa a hálóba hullt, Vojvoda megfejelte egy duplával, hét pontot dobott és egyet sem kapott az Alba, ők léptek el négy egységgel, 51-55. Boris Barac révén egyre érkezett a hazai egylet, felváltva születtek kosarak, Cowels nem hibázott a triplavonalon túlról, ismét a Falco volt előnyben, fél óra után 64-60-ra álltak együttesek. Diong pontjaival araszolt előre a koronázóvárosi brigád, Pot megsérült, Barac kipontozódott, viszont Perl belejött, hármasa ült. Pongó, két mesteri dobással jelentkezett kintről, a vége előtt hét perccel, 68-70. Cowels sem tétlenkedett, szűken vezette a Szombathelyt, duplát dobott, majd kipontozódott Philmore, a vége előtt három perccel. Somogyi hármasa célt tévesztett, Vojvoda is hibázott, Zubillaga időt kért, végül hatalmas csatában nyert a Falco. Folytatás pénteken, Fehérváron.

JEGYZŐKÖNYV

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-Arconic-Alba Fehérvár 84-78 (23-24, 15-18, 27-20, 19-16)

Döntő, 3. mérkőzés, Szombathely, Aréna Savaria, 3100 néző, vezette: Földházi Tamás Péter, Nagy Viktor, Frányó Péter (dr. Gincsai János Péter)

Szombathely: Pot 17/3, Kovács 5/3, Cowells 12/9, Tiby 13, Keller Á. 9 Csere: Perl 16/3, Sövegjártó -, Barac 12. Vezetőedző: Milos Konakov

Fehérvár: Pongó Marcell 18/12, Somogyi 6, DeCosey 9/3, Ford 6, Philmore 13/3. Csere: Vojvoda 14, Diong 10, Takács Milán -, Szabó 2. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga