Ahogy mondani szokták, vasárnap végérvényesen lebukik a zászló, nincs több javítási, illetve hibázási lehetőség, zárul a 2022-23-as bajnoki idény. Az Aréna Savariában harcolnak a felek, a meccset az M4+ élőben közvetíti. A hazai pálya a vasiak mellett szól, igaz, az első mérkőzésen a fehérváriak 18 ponttal is vezettek idegenben, végül a nyugatiak nyerték azt az összecsapást. Hazai pályán amúgy mindenki hozta a kötelezőt, a koronázóvárosiak úgy lehetnek bajnokok, ha a hét utolsó napján változtatnak az eddigi sormintán.

Kedd esti, hazai pályán aratott sikerével a Falco egy győzelemre került az aranyéremtől, a Fejér vármegyeiek viszont kettőre. A sárga-feketék érthetően úgy készültek a bajnoki finálé, péntek esti, fehérvári összecsapására, hogy lezárják a párharcot, a Gáz utcában magasba emelhetik a serleget. Ahogy a korábbi három találkozó, ez is rendkívül mozgalmasan alakult, a vendéglátók félidőben 40-38-ra vezettek, a harmadik negyedben pedig fokozták a tempót, 11 ponttal is elléptek, ezt az etapot magabiztos játékkal, 16-9-re nyerték. A végére is maradt izgalom, a zárás előtt másfél perccel 7 pont volt az előnyük, ám a szombathelyiek az utolsó fél percben a győzelemért támadhattak, az utolsó akciójuknál, pár másodperccel a dudaszót megelőzően pedig a döntetlenért. Mindkétszer hibáztak, a két, korábban biztos kezű nehéztüzér nem talált célt, előbb Raymond Cowels rontott, a zárás előtt pedig Perl Zoltán. Végül az Alba 72-69-re győzött, ami azt jelenti, vasárnap 20 órakor a vasi vármegyeszékhelyen kerül sor a mindent eldöntő mérkőzésre.

Ahogy a finálé korábbi találkozóin, a kék-fehérek válogatott irányítója, Pongó Marcell ezúttal is jó teljesítményt nyújtott, 11/3 ponttal jelentkezett. Ő is optimista a záró felvonást illetően.

- Kiélezett volt a finálé negyedik összecsapása is, az döntött, hogy koncentráltak maradtunk a végén is. Mindkét csapat az utolsó erőtartalékait mozgósítja, az nyer, aki a végén rá tud tenni egy lapáttal. A fáradtság miatt sok a hiba, főleg a kinti dobások nem mennek be, a Falco legutóbb 19 százalékkal dobott, mi 17 százalékkal, ennél mindkét együttes lényegesen jobb teljesítményre képes. A meccs közben végig azt éreztem, komoly esélyünk van nyerni, főleg amikor tíz ponttal meglógtunk. A vége ezúttal is izgalmasan alakult, megérdemelt győzelmet arattunk. Erre készülünk az Aréna Savariában is – mondta Pongó Marcell.