2023. május 6., szombat, 17:00

Bicske II. (15.) - Mányi TK (12.) – ősszel 0-4

Oláh Dániel a Bicske II. vezetőedzője: - Az utóbbi időben volt olyan mérkőzésünk, ahol egyáltalán nem mi voltunk az esélyesek - gondolok itt a Sárbogárd és a Gárdony elleni összecsapásokra. Nekünk azonban nem ellenük kell nagyot alkotni, bár mindkét mérkőzés elején mi vezettünk, de a hibáinkat kíméletlenül kihasználták. Amikor pedig gólszerzési lehetőségünk volt azt magas szinten semlegesíteni tudták. Ercsiben ugyan eljutottunk a helyzetekig, csak ott a végén nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna. Elfáradtunk és ki is nyíltunk, a kontrákból tíz perc alatt kaptunk három gólt. Még hat mérkőzésünk van hátra, nekünk úgy kell felfogni ezeket a találkozókat, hogy mindegyik egy döntő, egy mini bajnokság, ahol mindent egy lapra kell feltennünk, hiszen ez már az utolsó utáni lehetőség, az utolsó szalmaszál, amit nem szabad elengedni a csapatnak. Reméljük, hogy jó fogunk belőle kijönni, és mindent meg fogunk tenni ezért. Nyilván nagy segítséget jelentene, ha lennének visszajátszók az NB III-as csapatból, de mindkét csapatnak megvannak a nehézségei, ott is vannak sérültek és eltiltottak.

Sárosd (6.) - Ercsi Kinizsi (7.) – ősszel 4-0

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott vezetőedzője: - Sok tekintetben jót tett a csapatnak, hogy nem játszottunk az előző hétvégén. Három edzéssel készültünk, természetesen foglalkozott a csapat a minket sújtó súlyos büntetésekkel, de nekünk már nem ezen túl kell lépni. Eléggé foghíjasan tudunk kiállni az Ercsi ellen, nagyon sok hiányzó lesz, lesz két eltiltottunk mellett öt sárga lap miatt távol maradó játékos, és sérültünk is van. Felforgatott lesz a csapat, fel kell tölteni majd a keretet fiatalokkal, mert éppen csak megleszünk. Ennek ellenére szeretnénk ott ragadni a legjobb hatban, de azért azt látni kell, hogy az Ercsi tavasszal nagyon jól elkapta a fonalat, jó formában vannak, jó képességű játékosokkal rendelkeznek, akik magukra találtak - Lak Imre, Csányi Dávid, Rebők Imre – remélem, hogy tudunk velük egy ki-ki mérkőzést játszani, Véleményem szerint háromesélyes lesz a találkozó.

Bodajk SE (11.) – Enying (10.) – ősszel 3-1

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Kétgólos előnyünk után megvallom őszintén rosszul nyúltam bele a meccsbe, de szerencsére a csapat korrigálta ezt, és miután én is érzékeltem több poszton változtattam. Igazság szerint az első félidőben döntenünk a mérkőzést. Magosi Béla bokája megsérült, le kellett cserélnem, és ez teljesen megbontotta a csapat szerkezetét. A hétvégén már könnyebb helyzetben leszünk annyiból, hogy Molnár Milán is visszatér, így teljes lesz a csapat. Úgy néz ki, hogy eléggé jól muzsikálunk tavasszal! Az Enying ellen jól játszottunk ősszel, valamilyen szinten fordulatot is jelentett a legyőzésük, most egy ki-ki meccset, de mindenképpen győzelmet várok. Jó csapatnak tartom ellenfelünket, kemény összecsapásra számítok. Amennyiben begyűjtjük a három pontot megnyugodhatunk, mert egészen biztos, hogy nem fogunk kiesni.

2023. május 7., vasárnap, 17:00

Lajoskomárom (9.) – Sárbogárd (4.) – ősszel 3-3

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A Bodajk ellen a második félidőben lehetett volna keresnivalónk, jobban játszottunk, mint a házigazdák, de nem rúgtuk be a helyzeteinket, így teljesen megérdemelt volt ellenfelünk győzelme. Az Enying pedig vasárnap jobbnak bizonyult nálunk, de sorozatban játsszuk a meccseket, és sajnos kevesen vagyunk. Megint sok a sérültünk, és ez jócskán megnehezíti a dolgunkat, de szeretnénk becsületesen végig vinni a szezont. A Sárbogárd ellen bízunk abban, hogy jól fogunk játszani, bár ők az esélyesei a párharcnak. Mindenesetre már annak is örülnénk, ha egy pont itthon tudnánk tartani. Egészen biztos, hogy lesznek hiányzóink, remélem, hogy addig több sérültünk nem lesz, olyan hozzáállással lépünk pályára, amely eredményhez is vezet. Czéhmeister Attilára, Juhász Mártonra sérülés miatt ebben az évben már nem számíthatok, valamint Orosz Márkó, és Victor Michel eltiltás miatt nem lehetnek majd ott a pályán vasárnap.

Ikarus-Maroshegy (8.) – Martonvásár (14.) – ősszel 1-1

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Két hete, a Főnix FC minőségibb támadójátékot produkált nálunk, lehetett volna több benne, de ellenfelünk talán jobban felszívta magát erre a mérkőzésre. Bodajkon rendkívül gyenge első félidőnk volt, rengeteg hibával, kapkodva játszottunk, és ezt hamar ki is használta a hazai csapat. A szünet után hiába próbáltuk ledolgozni hátrányunkat, súlytalanok voltunk a tizenhatos előtt, abszolút megérdemelte ellenfelünk a pontokat. Jobban akarták a győzelmet és többet is tettek érte, mint mi. Létszámban és mentálisan sem vagyunk jelenleg a csúcson, így ugyanolyan nehéz lesz a Martonvásár elleni találkozó is, mint a többi. Bízom abban, hogy megfelelő hozzáállással és koncentrációval tudjuk elkezdeni a mérkőzést, mert csak akkor lehet esélyünk itthon tartani a pontokat. Ellenkező esetben ők is meg fogják büntetni a hibáinkat, az biztos. A múlt héten is sok hiányzónk volt, kettő cserével álltunk ki, többen vannak, akik kisebb sérüléssel bajlódnak, vannak fiatalok, akikre az érettségi miatt nem számíthatok, úgyhogy Még elég képlékeny a keret a hétvégére.

Csór Truck-Trailer (13.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) – ősszel 0-4

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nyilván mindenkit megvisel egy-egy nagyarányú vereség, de mindegyik mérkőzés más volt, és más volt a csapat hozzáállása is, valamint a teljesítménye. Az utolsó mérkőzéseken - bár vereség lett a vége a kupában a Lajoskomáromtól, velük egy jó meccset játszottunk. Sajnos a keretünk hosszúsága és mélysége nem olyan nagy, hogy ilyen sorozat terheléseket bírjon. két hét alatt hat mérkőzésünk volt, és nem véletlenül ütköztek ki a fáradtság jelei. Ezek után nagyon örülök annak, hogy az utolsó találkozón, Mányon pontot szereztünk, nagyon kellett már a csapat lelkének. Bár ez nem nagy eredmény, jó lett volna a három pontot begyűjteni, a mérkőzés összképe alapján igazságos döntetlen született. Szeretnénk szorossá tenni a Főnix FC elleni összecsapást, a tisztes helytállás lehet elsősorban a célunk. Hazai pályán meg szeretnénk mutatni szurkolóinknak, hogy nem adjuk fel, és mindent megpróbálunk megtenni, de reálisan nézve nem ez a kilencven perc lesz az, ahol mi a pontjainkat tudjuk gyarapítani. Nem állunk jól a sérülések tekintetében, négy-öt meghatározó játékos folyamatosan hiányzik a csapatból, bízom abban, hogy lesz olyan, aki felépül, és lesznek visszatérők.

Tóvill Kápolnásnyék (5.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) 0-4

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Ercsiben az első félidőt átaludtuk, és egy szót sem szólhatunk az ellenfelünkre, örülhetünk annak, hogy egy kapott góllal megúsztuk. A szünetben sikerült rendezni a sorokat, aki szombaton bulizott az lejött, sajnálom azt, hogy még a húzóembereknek is fontosabb egy falunap, egy pálinkafesztivál, mint a vasárnapi mérkőzés. A második félidőre aztán az a csapat ment ki a pályára, amelyiket látni akartam, az történt a folytatásban, amit mi akartunk, és ennek meglett az eredménye. Kár az utolsó öt percért, mert a mi hibáinkból, a megfelelő koncentráció hiányából születtek az Ercsi találatai. Vasárnapi ellenfelünk, a Gárdony csapata gyakorlatilag már bajnoknak mondhatja magát, nem tudom mennyire éhesek a sikerre, de én nagyon bízom benne, hogy megfelelő hozzáállással pontot tudunk rabolni, vagy akár megszerezni mindhármat, mert abban egészen biztos vagyok, hogy nem fog ellenfelünk számára ízleni a kápolnásnyéki pálya talaja. Remélem azt, hogy nem lesz a közelben falunap és mindenki hadra fogható lesz…

Szabadnapos: Tordas R-Kord (3.)