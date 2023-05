Sőt, egy díjat már be is zsebelt a Fehérvár, méghozzá a FEHA19 játékosa, Németh Zalán. A még mindig csak 17 éves jégkorongozó lett a magyar U18-as bajnokság legeredményesebb játékosa a 2022/2023-as szezonban. A fiatal játékos az MJSZ jelöltjei között is ott van, méghozzá a Leveles Kupára esélyesek között, ezt a díjat a legjobb ifjúsági korú játékos kaphatja. Rajta kívül Hári János A Miklós Kupa (legtechnikásabb játékos) és az ifj. Ocskay Gábor-díj (legjobb csatár) jelöltjei között van. Előbbi elismerésre Vértes Nátán is esélyes, valamint a Kósa Kupára, amelyet a legjobb elsőéves felnőtt játékos kap. A Hydro Fehérvár AV19 játékosai közül Horváth Dominik a Vedres Kupáért, azaz a legjobb kapusnak járó díjért száll harcba.

A végső győzteseket a mai MJSZ küldöttségi gyűlésén hirdetik ki.