A 32. forduló eredményei kedvezően alakultak, hiszen a Vidi győzelmével és a Honvéd vereségével a Fejér megyeiek jelenleg a vonal fölött helyezkednek el. A képlet egyszerű, ha a Fehérvár legalább annyi pontot szerez a Vasas ellen, mint a kispestiek a Puskás Akadémia otthonában, akkor Bartosz Grzelak együttese jövőre is az NB I-ben lesz.

A klubnál is érzik a tét nagyságát, így a játékosok állják a hétvégi mérkőzés jegyeit a vendégszektorba. A hír hallatán villámgyorsan el is keltek a belépők, így a ZTE elleni bajnokihoz hasonlóan a szurkolókon megint nem múlik majd semmi, a csapatnak jó játékkal és bennmaradással kell majd meghálálni a biztatást. A klub szurkolói buszokat is indít a fővárosba.