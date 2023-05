A Vidinek az izgalmak elkerülése végett az utolsó fordulóban annyi lett volna csak a dolga, hogy a biztos kieső Vasas otthonában begyűjti a három pontot. A Fehérvár azonban az idei formájának megfelelően ezt nem hozta, egy szenvedős mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett, így maradtak izgalmak a végére is. Szerencsére a PAFC az utolsó percekben megverte a Honvédot, így a Vidi bennmaradt. A csapatnak nyáron meg kell újulnia, hiszen ilyen háttérrel nem a kiesés ellen, hanem minimum a dobogóért kellene küzdenie. Az első osztályú tagság megőrzése kapcsán Facebook-oldalán megszólalt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is.

– Bent maradtunk... Jellemző persze, hogy tegnap sem sikerült nyerni idegenben, így ez is más csapatokon múlt. "Jobb elfelejteni!" - szokták ilyenkor mondani. Én azonban úgy vélem: ne felejtsük el! Rengeteg tanulsága van ennek az idénynek, ahogy a mögöttünk lévő éveknek is. Bajnoki címek, kupagyőzelmek és nemzetközi sikerek után 4 éves lejtmenet, majd az idei totális csőd. A döntéshozók tartoznak a szurkolóknak. Elsődleges kötelességük levonni a következtetéseket: Adott a pénz, adott a stadion, kiváló infrastruktúra és lehetőségek. Az elkötelezettség, a szív, szakértelem és legfőképpen a jó gazda gondossága azonban évek óta hiányzik. Most kapott a klub egy esélyt, hogy ne felületes, hanem drasztikus, az alapokat is érintő változások legyenek. Ráadásul a legnagyobb megaláztatást elkerülve ezt a teljes újratervezést az első osztályban maradva lehet elindítani. Egyértelmű célok kellenek, ezekhez tartozó szakmai irányok, időben meghozott döntések, teljesítménytől függő játékos jövedelmek, sikerre éhes játékosok, valódi profizmus, valamint a szurkolók folyamatos, őszinte tájékoztatása. Mindezt valódi szándék, és következetes akarat tudja megteremteni. Meglátjuk, hogy így lesz-e. Mi, szurkolóként csak reménykedni tudunk, hogy képes lesz megújulni a klub és sikerül visszatérni a korábbi sikerek útjára. Hajrá, Vidi! – fogalmazott szurkolóként a királyok városának első embere.