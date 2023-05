KÖZÉP CSOPORT

2023. május 21., vasárnap, 17:00

Dunaújváros FC (8.) – Monor (10.)

Ősszel Monoron szűken 1-0-ra győzött a DFC, de igazán nem lehet kijelenteni, hogy az egyik, vagy a másik csapat az esélyese a párharcnak, dacára annak, hogy az újvárosiak az utolsó öt meccsükből négyet elvesztettek.

Meton-FC Dabas SE (16.) – Iváncsa KSE (1.)

Már bajnokként utazhat Dabasra az Iváncsa KSE, ellenfelüket 2-1-el küldték haza novemberben, és most sem okozhat gondot a legyőzésük. Ez a találkozó inkább főpróbája lehet majd az osztályozó mérkőzéseknek, amelyek már az NB II-be jutásról dönthetnek.

NYUGATI CSOPORT

2023. május 21, vasárnap, 17:00

Bicskei TC (7.) – Gyirmót FC Győr II. (14.)

Visszavágásra készülhet a Bicskei TC gárdája, ugyanis rossz emlékeik lehetnek a gyirmóti összecsapásról, melynek a 91. perce jelentette a 2-1-es vereségüket legutóbb. Amennyiben behúzzák a meccset megerősíthetik 7. helyüket is, és arra is alapozhatnak Csordás Csaba vezetőedző tanítványai, hogy hazai környezetben még egyszer annyi pontot gyűjtöttek, mint, amikor elhagyták a „Bicske táblát”.

Mol Fehérvár FC II. (11.) – Érdi VSE (6.)

Van elszámolni valójuk a piros-kékeknek érdi riválisukkal szemben, ősszel nem nézett ki jól a 0-4 idegenben. Egy győzelem azonban még feljebb is repíthetné Imrik László csapatát a tabellán. Ettől függetlenül nem vár könnyű csata a Vidi II.-re, bár ellenfelük idegenben nem annyira masszív, mint otthon

Budaörs (9.) – Puskás Akadémia FC II. (4.)

Megosztoztak a pontokon a felek novemberben, méghozzá úgy, hogy a 93. percben egyenlített Felcsúton a vendégcsapat, kiharcolva ezzel az 1-1-es végeredményt. Nehéz kilencven perc vár a PAFC II-ra, amelynek idegenben nem éppen pozitív a mérlege, ráadásul az utóbbi öt mérkőzésen nem tudtak nyerni, négy döntetlen és egy vereség kísérte útjukat.

Móri SE (19.) – ETO Akadémia (12.)

Az idény utolsó mérkőzése egyben azt is jelenti a móriak számára, hogy egy ideig nem láthatnak szurkolóik NB III-as összecsapást, így az ETO Akadémia ellen minden bizonnyal szépen szeretnének búcsúzni.