Miután a finálé az egyik fél harmadik sikeréig tart, a képlet innentől egyszerű: ha a sárga-feketék nyernek a következő összecsapáson, ők a bajnokok. Amennyiben pénteken a fehérváriak diadalmaskodnak, folytatódnak a küzdelmek, a mindent eldöntő ütközetre vasárnap este kerül sor, a nyugati határszélen.

A bajnoki döntő első meccsén, múlt szerdán az Alba komoly esélyt szalasztott el az Aréna Savariában, az első félidőben 18 ponttal is vezettek, a házigazdák előbb közelítettek, majd fordítottak, végül megérdemelten, 82-70-re nyertek. A szombati, fehérvári találkozón a vasiak domináltak az elején, 22 ponttal elléptek, ám innen is volt visszaút, a koronázóvárosiak nagyszerű hajrával visszajöttek, végül elképesztő izgalmak közepette nyertek, 81-80-ra. Alejandro Zubillaga tanítványai jól kezdtek a harmadik mérkőzésen is Szombathelyen, az első negyedet egy, a másodikat hárommal nyerték, félidőben tehát néggyel vezettek, ám a végjáték a hazaiaké volt, a Falco 84-78-as győzelmet aratott. Folytatás pénteken, 18.15-kor, az Alba Regia Sportcsarnokban.

Pongó Marcell legutóbb is remekül teljesített, a mezőny legjobbja volt, 18/12 ponttal. Ám ez kevés volt a Fejér vármegyei kék-fehérek diadalához. Az egész szezonban jól teljesítő, válogatott irányító szívből reméli, vasárnap visszatérhet társaival Szombathelyre. Ehhez az kell, hogy a Fehérvár győzelmet arasson pénteken este, a Gáz utcában.

- Ahogy az aranycsata korábbi összecsapásai, a keddi derbi is végletekig kiélezett mérkőzés volt, amit a hazaiak húztak be. Meg kell tanulnunk lezárni ezeket a csatákat, megtartani az előnyt, amit előzőleg megszereztünk. Egy ilyen szoros találkozón, főleg a döntőben nyolc, kihagyott büntető túl sokba kerül, ezt a saját bőrünkön érezhettük ezúttal is. Pénteken jön a negyedik meccs, ki kell javítanunk a hibáinkat, győzelemmel levonulni a parkettről az Alba Regia Sportcsarnokban. Természetesen megint nagyon számítunk szurkolóinkra, akik a hétvégén belehajszoltak bennünket a győzelembe, valamint a keddi, szombathelyi mérkőzésen is végig drukkoltak. Mindent megteszünk, hogy vasárnap újra visszatérjünk Vasba.