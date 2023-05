2023. május 20., szombat, 17:00

Bicske II. (14.) – Martonvásár (15.) – ősszel 3-3

Oláh Dániel a Bicske II. vezetőedzője: - Úgy érzem egy kicsit elkezdtünk felszabadultan játszani egyre több helyzetet ki tudtunk alakítani az utóbbi mérkőzéseken. Amennyiben képesek vagyunk változtatni azon, hogy ezeket a lehetőségeket gólra is váltsuk akkor a következő két mérkőzésen sem lehet probléma. az előző két találkozón az volt a balszerencsénk, hogy helyzet-helyzet hátán jött, ezeket kihagytuk. Az Ikarus ellen ez meg is bosszulta magát, még a Főnix FC-t úgy láttam fel is hoztuk, mert elég görcsösen játszottak az elején, mi pedig kihagytunk egy büntetőt, berúgtak az övékét. Emellett rengeteg helyzetünk volt, válaszul ők egyre könnyedebben játszottak, és lőtték egymás után a gólokat. A Martonvásár ellen kizárólag győzelmet várok, itt nincs miről beszélni két olyan csapat ellen játszunk, amelyek riválisaink. Bármilyen úton-módon, de nyerni kell! Egy biztos nem leszünk sokan, ahogy az elmúlt fordulókban sem. Rengeteg sérült van, eltiltottak, Ezen kívül pedig az NB III-ba felfelé is kell áramoltatni a fiatalokat.

Sárosd (7.) - Mányi TK (12.) – ősszel 2-0

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Megvoltak a lehetőségeink a Gárdony ellen, ám három hatalmas egyéni hibából kaptuk a gólokat. Az ötvédős játékrendszer, amelyet elterveztünk jól működött, de szűkítettük a területeket, nem nagyon tudott mögénk kerülni ellenfelünk. 0-1-nél is voltak helyzeteink, visszajöttünk a meccsbe, de ezek kimaradtak, a második félidőben volt egy kapufánk. Problémát jelentett az is, hogy 0-1-nél kaptunk egy szerencsétlen gólt, amely egy kicsit megtört minket, és a mérkőzés vége felé már nem volt bennünk annyi, tudjunk újítani. Nem játszottunk rosszul, ha így teljesítettünk volna az Ercsi ellen, akkor több pont lenne a nevünk mellett a tabellán. A Mány ellen szeretnénk tovább gyarapítani a pontjaink számát, jó lenne ezen a hetedik helyen megmaradni. Itthon tartanánk a három pontot, de nincs előre lefutott mérkőzés ebben az osztályban, úgyhogy háromesélyes ez a találkozó is.

Tordas R-Kord (3.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 1-2

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Legutóbb Ercsiben mi rúgtuk a gólokat, és nyilván a gólok döntenek. Ettől függetlenül nem volt sziporkázó a játék, csupán a három pont megszerzése számított. A lényeg az volt hogy nyertünk előzetesen tartottunk a mérkőzésen egy kicsit, mivel az Ercsi csapata az utóbbi időben az utóbbi időben összeszedte magát. Nem nagyon volt azonban lehetőségük, nem tudtak velük mit kezdeni, hátul jól zártunk, elől pedig a pontrúgásokból szereztünk gólokat. A Gárdony ellen bizonyítani szeretnénk, hogy nem véletlen műve a jelenlegi helyezésünk, bár a Gárdony nem szeret Tordasra járni - néhány éve nálunk bukták el a bajnoki címüket. Jó mérkőzést várok, akárcsak ősszel. Idegenben a találkozó elején tizenegyest hibáztunk, a végén kikaptunk egy góllal, de akár lehetett volna döntetlen is. Mindenkinek a szeme előtt az lebeg, hogy akár oda érhetünk a második helyre is, mert a Főnix FC-nek két nehezebb meccse következik, számunkra pedig némileg könnyebbnek ígérkezik Mány elleni összecsapás. Amennyiben nem hibázunk, és riválisunk pontot, pontokat veszít, akkor előrébb is léphetünk. Egyedül Csizmarik László nem léphet pályára öt sárga lapja miatt szombaton, rajta kívül mindenki más bevethető lesz.

2023. május 21., vasárnap, 17:00

Csór Truck-Trailer (13.) – Ikarus-Maroshegy (8.) – ősszel 0-2

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nem volt könnyű dolgunk Martonvásáron, az időjárási viszonyok miatt jó játék nem alakulhatott ki egyik csapat részéről sem. A győzelmünk megérdemelt, jobban alkalmazkodtunk a talajhoz és úgy éreztem, hogy a csapatom is motiváltabb volt. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, mert az utóbbi időben rengeteg hiányzónk volt, és mindenki komolyan vette a mérkőzést, tisztában volt a jelentőségével. Az Ikarus ellen felszabadult játékot várok, most már nem nyom bennünket az a veszély, hogy kieshetünk. Várom, hogy felépüljenek még a sérültek közül, erősödjön a keret, és akkor tudunk játszani egy jó mérkőzést.

Ercsi Kinizsi (6.) – Lajoskomárom (9.) - ősszel 1-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Vasárnap a jobbik csapat nyert, ez nem is lehetett kérdéses. Egyéni hibákból kaptuk a gólokat, sajnos nem tudunk papírformát borítani, ez az, ami nagyon fáj. Mondtam is a csapatnak, hogy akkor leszünk erősek és lesz tekintélyünk, amennyiben nemcsak a tabellán mögöttünk állók ellen győzünk, hanem az előttünk levőkből is elkapunk néhányat. Elképzelhető, hogy elfáradtunk, megint nagyon sok sérültünk van. A Lajoskomárom ugyan szerdán pályára lép kupadöntőben, nekem ebben van tapasztalatom. Amikor a Sárosd ellen kikaptunk a döntőben 2021-ben, akkor plusz energiát adott a csapatnak, és nyerni tudtunk Sárbogárdon, ez a harmadik helyünket jelentette. Elképzelhető, hogy a Lajoskomárom mindent kiad magából, vagy még motiváltabb lesz. Minden körülményt figyelembe véve a Lajoskomárom az esélyese a mérkőzésnek. Több meghatározó játékosomra nem számíthatok, Juhász Bence, Kondreska Roland, Lak Imre, és a fiatal Váradi Kornél nem lesz ott a keretben.

Enying (10.) – Sárbogárd (4.) – ősszel 1-5

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Már csak az időjárási körülmények miatt sem volt egy egyszerű meccs vasárnap, bár az esővel ugye mindkét félnek meg kellett küzdenie. Az Ikarus is nyilván győzelmi szándékkal jött, de lassan mindenkinek világossá vált tavasszal, nem adtuk könnyen a hazai pontjainkat. Ha csak egy picit jobb napot fogunk ki, meg lett volna a győzelem, de a foci-sors ennyire nem volt most kegyes. Az igazság az, vendégeink többet birtokolták a labdát, többet is passzoltak, de ha a komoly helyzetek számát nézzük, mi álltunk jobban. Egy büntetőből szereztünk vezetést, majd ajándékoztunk egy egyenlítő találatot az Ikarusnak. Az ő benyomásuk is az volt mint megannyi ellenfelünknek, ilyen hatékony játékkal nem itt kellene állnunk a tabellán. Biztos vagyok benne, hogy a Sárbogárd mindent megtesz majd a győzelem érdekében. A Kápolnásnyék veszélyes közelségben van mögöttük, így még a 4. helyezésük is kétséges, de komolyabb szerencsével akár a dobogó is meglehet nekik. Van tehát tétje a mérkőzésnek számukra, és ez talán egy picit a mi malmunkra hajtja majd a vizet. Legutóbb Lajoskomáromban láttuk, a végsőkig küzdenek, hiszen ott is a hosszabbításban sikerült egyenlíteniük. Ugyanakkor azt is szemügyre vehettük, hogyan sikerült feltörni a védelmüket s három alkalommal is megzörgetni a hálójukat. Agresszív, fegyelmezett védekezés és türelmes támadásépítésnek kell jellemeznie játékunkat. Próbáljuk majd lelassítani a játékukat, de ehhez maximális összpontosításra lesz szükség minden egyes játékos részéről. Az elmúlt fordulóban volt néhány rutinos hiányzónk, akik tudása, higgadtsága elkélt volna védekezésben. Sajnos most hétvégén három fiatalt is nélkülöznünk kell, mivel oszlopos tagjai az országos futsal döntőbe jutott siófoki középiskolai csapatnak.

Tóvill Kápolnásnyék (5.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) - ősszel 2-3

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Könnyű, és sima győzelmet arattunk a Mány ellen, annak ellenére, hogy a pályán állt a víz és megakadt a labda több alkalommal nagyon jól játszottunk. Jól megbontottuk őket, akár a széleken, akár a tengelyben, lehetett volna nagyobb különbség is, ha egy kicsivel jobban összpontosítunk a kapu előtt. Sokgólos mérkőzést várok a Főnix FC elleni csatától, bizonyára nem fog Ízleni ellenfelünknek a nyéki pálya, főleg ilyen komoly esőzés után. Kétségtelenül megnehezíti a dolgunkat a heti időjárás, ugyanis az edzéslehetőségeink minimálisak lesznek, mozogni fogunk, nem tudjuk úgy használni a pályánkat, ahogy szeretnénk. Varga József hiányozni fog vasárnap, begyűjtötte ötödik sárga lapját.

Szabadnapos: Bodajk SE (11.)