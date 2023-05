Paksi FC – Puskás Akadémia FC 0-2 (0-0)

Paks, 2612. Néző. V.: Bogár, Theodorosz, Garai

Paks: Nagy – Vas, Kinyik, Szélpál – Kovács N. (Sajbán 46.), Balogh (Skribek 60.), Papp K., Windecker (Bőle 77.), Szabó J. – Böde (Hahn 60.), Varga B. Vezetőedző: Bognár György.

PAFC: Markek – Brandon, Stronati, Golla, Batik, Szolnoki – Favorov (Levi 91.), Baluta, Gruber (Komáromi 56.), Bartolec (Plsek 69.) – Colley (Corbu 69.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Papp (15.), Kovács (26.) ill. Batik (12.), Golla (74.)

Gól: Plsek (76.), Corbu (94.)

A harmadik hely megszerzése szempontjából kulcsmérkőzés volt, hiszen a jelenleg harmadik Paks fogadta az ötödik Puskást, de úgy, hogy a két gárdát mindössze egy pont választotta le a forduló előtt. Az első lövés a hazaiaké, de a legelső helyzet a vendégek előtt adódott, egy előre vágott labdára Colley mozdult rá, nem hagyta magát elnyomni a védő által, de ziccerben a kapu mellé gurított. A labda valamivel többet volt a Paksnál, a hazaiak Bödét előszeretettel játszottak meg, a rutinos támadó pedig jól tartotta és adta tovább a labdákat. A 24. percben Baluta kevert a bal szélen, aztán elcsúszott, de nála maradt a játékszer, veszélyes beadásába azonban egy felcsúti sem tudta belerakni a fejét. A 30. percben egy tetszetős, gyors támadást vezetett a PAFC, Brandon beadására Gruber érkezett jó ütemben, de fejese fölé szállt.

A felejthető második félidőt követően személyei cserét csak Bognár György eszközölt, Sajbán állt be Kovács helyére. Továbbra is többet volt a labda a felcsútiaknál, de a tizenhatos környékén már elfogyott a vendégek kreativitása. Ezt is érzékelve talán az 56. minutumban változtatott Hornyák Zsolt is, a Fehérvár ellen győztes gólt szerző Komáromi vette át Gruber helyét. A 64. percben helyzetbe került a fiatal felcsúti, Favorov nagyszerűen indította, de a kimozduló Nagy védte a ziccert. A 76. percben megtört a jég, megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia. A nem sokkal előtte csereként beálló Plsek érkezett Brandon kiváló beadására jó ütemben, fejesét nem tudta hárítani Nagy. A 82. percben talán először kellett komoly védést bemutatnia Markeknek, Papp fejesét tolta ki. Kitámadtak a hazaiak, a 94. percben pedig kontrából Corbu még betalált, így a PAFC fontos lépést tett a harmadik hely megszerzéséért.