Belvon Attila szövetségi edző véglegesítette a 18 mezőnyjátékosból és 3 kapusból álló Eb-keretét. A válogatott játékoslistáját a torna alatt már nem lehet változtatni.

A magyar együttes hétfőn délelőtt még Telkiben edzett, majd átköltözött az Európa-bajnoki főhadiszállására, a Margitszigetre. Szerdán Wales ellen kezdi az Eb-t a magyar nemzeti együttes.

– Nehéz döntést kellett meghoznunk, mikor kijelöltük a végleges keretet, sokat gondolkodtunk az optimális összetételen. A kimaradók is nagyszerű munkát végeztek a felkészülés során, ők is maximálisan megérdemelték volna, hogy a csapat tagjai legyenek. Annak örülök, hogy szombat óta mindenki teljes értékű edzésmunkát végez, bízom benne, hogy újabb sérülések már nem nehezítik meg a dolgunkat a torna során. Szerdai ellenfelünk, a walesi válogatott remek játékerőt képvisel, de megvan a tervünk a mérkőzésre, igyekeztünk felkészülni minden eshetőségre. Azt várom, hogy nagyon kiegyensúlyozott lesz a csoportunk, minden gólnak nagy jelentősége lehet, ezért is fontos a jó rajt, bízom benne, hogy sikerrel vesszük az első akadályt – fogalmazott Belvon Attila a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján.

A válogatottban a Puskás Akadémiából Lehoczki Bendegúz, Umathum Ádám, Kubicsek Levente, Kern Martin és Somfalvi Bence; a székesfehérvári - vármegyei első osztályban szereplő - Főnix FC-ből Lengyel Noel harcol majd a magyar színekért.

AZ U17-ES MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia), Yaakobishvili Áron (FC Barcelona), Molnár Mátyás (Bp. Honvéd)

Védők: Lengyel Noel (Főnix), Girsik Attila (Vasas), Manuel Burghart (Ried), Umathum Ádám (Puskás Akadémia), Demkó Márton (El Paso), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Hornyák Csaba (DVSC), Kubicsek Levente (Puskás Akadémia)

Középpályások: Kern Martin (Puskás Akadémia), Németh Hunor (Köbenhavn), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Somfalvi Bence (Puskás Akadémia), Vidnyánszky Mátyás (DAC)

Támadók: Bagi Ádám (Ferencváros), Molnár Csaba (Vasas), Szabó Szilárd (Ferencváros), Simon Benedek (Bp. Honvéd), Varga Zétény (Ferencváros)

Az Európa-bajnokság csoportmérkőzéseinek programja:

1. játéknap

Május 17., szerda

A csoport

Lengyelország - Írország (16:30, Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest)

MAGYARORSZÁG - Wales (20:00, Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest)

C csoport

Skócia - Franciaország (16:30, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Portugália - Németország (20:00, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Május 18., csütörtök

B csoport

Szerbia - Szlovénia (17:00, Telki Edzőközpont, Telki)

Olaszország - Spanyolország (20:00, BSC Stadion, Budaörs)

D csoport

Svájc - Hollandia (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Horvátország - Anglia (20:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

2. játéknap

Május 20., szombat

A csoport

Írország - Wales (16:30, Pancho Aréna, Felcsút)

MAGYARORSZÁG - Lengyelország (20:00, Pancho Aréna, Felcsút)

C csoport

Portugália - Skócia (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Franciaország - Németország (20:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

Május 21., vasárnap

B csoport

Spanyolország - Szlovénia (16:30, Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest)

Szerbia - Olaszország (20:00, Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest)

D csoport

Horvátország - Svájc (16:30, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Hollandia - Anglia (20:00, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

3. játéknap

Május 23., kedd

A csoport

Írország - MAGYARORSZÁG (20:00, Pancho Aréna, Felcsút)

Wales - Lengyelország (20:00, BSC Stadion, Budaörs)

C csoport

Franciaország - Portugália (15:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

Németország - Skócia (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Május 24., szerda

B csoport

Spanyolország - Szerbia (17:00, BSC Stadion, Budaörs)

Szlovénia - Olaszország (17:00, Telki Edzőközpont, Telki)

D csoport

Hollandia - Horvátország (15:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

Anglia - Svájc (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)