Kovács Ferenc 1934. január 7-én Budapesten látta meg a napvilágot, az MTK-ban játszott hosszú évekig, saját nevelésű játékosként ott mutatkozott be az élvonalban is. A kék-fehérekkel bajnok, Kupagyőztesek Európa Kupája - döntős és kétszer a Közép-európai Kupa győztes lett, 1960-ban a római olimpián a válogatottal felállhatott a dobogó harmadik fokára. Edzői karrierjét is az MTK-nál kezdte, a Videoton három időszakban is irányította. Először 1972 és 1977 között, majd 1983-tól 1986-ig is a fehérváriak kispadján ült, majd a Lap Palmas után visszatért Sóstóra 1987-1988-ban is ő felelt a piros-kékek szakmai munkájáért.

Legnagyobb sikereit kétségtelen a Videotonnal érte el Kovács Ferenc, magyar bajnoki ezüstérmes lett 1976-ban, bronzérmet 1984-ben és 1985-ben is nyert a csapattal. Az 1984-'85-ös szezonban pedig a klub és máig a magyar klublabdarúgás legnagyobb sikerét érte el, hiszen az UEFA Kupa döntőjéig vezette a Vidit, ahol végül a Real Madrid bizonyult jobbnak.

Visszavonulása után sem szakadt el a focitól és a klubtól sem, 2008-től tiszteletbeli elnöke volt a Fehérvárnak, valamint az MLSZ-ben is dolgozott. A 2018-as bajnoki cím megszerzését még a helyszínen követte végig, de az éremátadást már csak az égből figyelhette, 2018. május 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.