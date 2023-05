Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 2-1 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 2400 néző. Vezette: Vad II. István (Tóth II V., Albert I.)

Puskás AFC: Markek - Szolnoki, Stronati, Golla, Ormond-Ottewill (Bartolec, 74.) - Corbu (Slagveer, 74.), Favorov, Batik, Komáromi (Plsek, 90.) - Levi (Baluta, 65.) - Gruber (Zahedi, 74.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Nego, Larsen, Stopira, Heister - Flores (Katona, 86.), Pokorny (Makarenko, 66.) - Kastrati (Schön, 86.), Kodro, Houri (Christensen, 74.)- Dárdai. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Gruber (52.), Komáromi (84.) ill. Dárdai (72.)

Sárga lap: Komáromi (55.), Zahedi (75., 78.) ill. Flores (39.), Pokorny (57.)

Kiállítva: Zahedi (78.) ill. Larsen (96.)

Elgondolkodtató lehetett a fehérvári játékosok negyven kilométeres, Felcsút felé vezető útja. Egykedvűen kémlelhették a mogorva mezőket, vagy akár számolgathatták a szüntelenül hulló esőcseppeket a busz ablakán át. Mindeközben a fejekben biztosan megelevenedtek az indulás előtti képek. Melyek nem lehettek kellemesek. Az RBD vérmesebb tagjai "meglátogatták" a csapatot a Sóstón, az indulás előtt élőfalat képeztek az gurulni igyekvő autóbusz előtt, s megpróbálták tudatosítani a játékosokban, hogy mennyire fontos lenne nyerniük a Puskás elleni rangadón. A Vidi játékosainak elszántságára, akaratára és küzdeni tudására talán még soha nem volt ennyire szükség, mint most, hiszen a Honvéd debreceni döntetlenjével kettőre, a Mezőkövesd 6-1-es Paks-verésével öt pontra növelte fórját a kiesés ellen folytatott versenyfutásban.

Hogy a drukkerek látogatása, vagy Bartosz Grzelak újragondolt kezdője volt az oka, vagy egyszerűen a futballisták is megérezték a kiesés bűzös szelét, a Vidi más arcát mutatta, mint amit az idén megszokhatott a publikum. Kezdeményezett a csapat, támadt, mégpedig lendületesen. Párharcokat nyertek a fehérváriak, s volt sebesség a játékukban. A passzok pontosságán is állítottak, így a kapuig is eljutottak a piros-kékek. Dárdai Palkó már a második percben kapura ívelt, Markek nagyot nyújtózva ütötte szögletre a labdát. Támadásban egyértelműen jobb volt a Vidi, azonban a védelem most nem zárt légmentesen. Komáromi a kapu mellé helyezett, majd Golla ugratta ki Komáromit, lövésébe Stopira csúszott be, a felperdült labdával ismételt 14 méterről az Akadémia neveltje, Kovács Dániel hatalmas bravúrral tolta a keresztléc fölé. A félidő derekán egy támadáson belül kétszer is a kapufa állta útját a Vidinek. A bal oldali szögeltet követően Pokorny csúsztatott a keresztlécre, a kipattanót Dárdai húzta kapura, az ő labdája a bal kapufán csattant... Nem volt szerencséje a Vidinek. A Puskás nem tudott igazán támadást vezetni, ellenben egy kontra végén Kastratitól kapott labdát Kodro, a bosnyák csatár 15 méterről, jobb belsővel tekerte el a labdát Markek mellett, de a labda három centivel elkerülte a hosszú sarkot. A félidő zárása előtt Deybi Flores érkezett a második hullámban egy lecsorgó labdára, az oldalhálót találta el.

Kenan Kodro és Szolnoki Roland csatája

Fotó: Koncz Marton / Forrás: Nemzeti Sport

Szünet után nagyot változott a játék képe, a Vidi visszatért régi, bosszantó beidegződéséhez, már nem mozogtak annyit a játékosok a pályán, futás nélkül pedig nehezen lehetett felfejlődni. A Puskás Akadémia Fc viszont erőre kapott, az 52. percben Favorov jobbról érkező beadását a vetődő Kovács Gruber elé ütötte, aki nem hibázott közelről, a hálóba helyezett, 1-0. Elkeseredetten futballozott a Vidi, felívelésekkel próbálkozott, amiből aztán egyenlített is. A 72. percben Kastrati tekert jobbról a kapu elé, Dárdai Palkó pedig remek mozdulattal csúsztatott a kapu jobb oldalába, 1-1. Kezdhettek bizakodni a fehérvári hívek, mert a 74. percben csereként beállt Zahedi a 78. minutumban már második sárgáját kapta meg, kiállították. De az emberelőnnyel nem tudott mit kezdeni a Vidi, a felcsútiak pedig kevesebb emberrel is a maguk javára fordították a meccset: a 84. percben Komáromi György fejelt a kapuba egy jobbról érkező labdát, 2-1. A fehérváriak nem tudtak újítani, s a legvégén Larsen is piros lapot kapott.

A MOL Fehérvár FC drukkerei szavaikkal nem kímélték a Vidi-játékosokat, akik már matekozni is csak kétségbeesésükben tudnak. Óriási bajban a Vidi.