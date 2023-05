Tempo KSE - Gárdony-Pázmánd NKK 33-31 (17-13)

Gyál, 100 néző. Vezette: Bába, Horváth P.

Tempo: Németh Kata Luca (Benus, Orbán - kapusok) - Orell 9, Hegedűs 9(5), Blazsek 5, Szalai-Szita 3, Hudra 3, Béres 2, Kóka 2, Török, Vereszky, Gyulai, Hutvágner, Zente. Vezetőedző: Nádasdi Máté

Gárdony-Pázmánd NKK: Csatlós - Lukovics 6, Kovács D. 10(4), Becséri, Zámori 1, Hamuth 1, Ágoston 4. Csere: Kaffka (kapus), Bánfai 5, Bártfay 1, Takács C. 1, Szűcs N. 1, Sárvári 1, Ragó, Bozsok, Rezneki. Vezetőedző: Bacsi Mihály

Kiállítások: 6 ill. 14 perc

Hétméteresek: 5/5 ill. 5/4

A tabella 11. helyén álló Tempo SE vendégeként harcolt a pontokért a 14. pozícióban tanyázó Gárdony-Pázmánd, s nem is kezdtek rosszul a tópartiak. A hetedik percben még vezettek Becsériék (2-3), de ekkor volt utoljára az előny a Fejér vármegyeieknél. A Tempo fordított, majd el is lépett, a szünetere négygólos fórt kovácsolt a korábbi fehérvári és gárdonyi játékosokat is soraiban tudó gyáli egylet.

Fordulás után a tíz gólt termelő Kovács Dorina vezérletével közelebb zárkóztak a gárdonyi lányok, de csak az utolsó tíz percben tudták igazán szorossá tenni a meccset. Az 57. percben Takács Cecília egy gólra zárkóztatta a tópartiakat (31-30), de a végjátékban tartotta magát a Tempo, melyben Orell és Hegedűs is kilenc gólig jutott.

A bajnokságot a 14. helyen záró Gárdony-Pázmánd NKK az utolsó fordulóban a SZISE együttesét fogadja pénteken 18 órakor.