Barcelona mellett léptek tatamira a Sensei Bőke Béla vezette fehérvári karatékák. Ha már küzdelembe álltak, átütő erővel támadták ellenfeleiket. A 13 esztendős Reichert Jázmin meggyőző fölénnyel nyerte az U14-es korosztály +50 kilogrammos súlycsoportját. Ami igen komoly fegyvertény, mert 17 versenyző szállt harcba.

Reichert Jázmin (szemben) dominált a mérkőzéseken

Forrás: Vértesi Tömegsport SE

- Először vagyok Spanyolországban, emlékezetes lesz ez az utazás. Nagyon jól éreztem magam az egész verseny során. Az első küzdelmemben egy ukrán versenyzővel mentem, őt kettő fejrúgással vertem meg. A második meccset is egy ukrán ellenféllel szemben vívtam, őt testre ütöttem, s határozott bírói döntéssel nyertem. A harmadik mérkőzésen egy lengyel lánnyal küzdöttem, ez volt a legnehezebb meccsem. Őt is leütöttem, de végül hosszabbításra került sor, határozott bírói döntéssel jutottam tovább a döntőbe. A negyedik küzdelemben is ukrán ellenféllel kerültem össze. Az első két percben megbontottuk a támaszát, és leütöttem, test KO-val nyertem.

Nem igazán volt ellenszere Jázminnak, meggyőző fölénnyel utasította maga mögé a súlycsoport mezőnyét.

- Nagyon jól bírtam kondival, egyáltalán nem volt ezzel probléma, és sokat jelentett, hogy a testre irányuló támadásaim ültek - emelte ki erényeit a fehérvári lány.

- Nagyon fegyelmezetten készült, szépen felépített rendszerben dolgozott a küzdelmek során is. Ha így folytatja, komoly versenyző válhat belőle - fogalmazott versenyzőjéről Bőke Béla az újdonsült Európa-bajnok mestere.

Reichert Jázmin hét éve karatézik, full contact-ban öt éve versenyzik. A rengeteg munkában hisz, s legfontosabb alappillérnek a kitartást tartja a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója. Jázmin nagyon szeret karatézni, s az Európa-bajnoki címet követően a British Open-re készül, júliusban pedig világkupán versenyez.

A Vértesi Tömegsport SE a fiúk frontján is szállított érmet Sabadellből. Az U14 +55 kg-os kategóriájában Králl Máté az első meccsét nyerte két fejrúgással, majd a következő küzdelemben bírói döntéssel maradt alul a hosszabbításban. Máté első nemzetközi megmérettetésén bronzérmet szerzett ezzel.

Králl Máté (szemben) bronzérme is becsülendő

Forrás: Vértesi Tömegsport SE

A verseny lebonyolítását Kreitl Péter és Gudmon Gábor bíróként segítették.