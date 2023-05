Összesen 24 játékos kapott meghívót Rossitól, a Fejér megyei csapatok labdarúgói közül egyedül Nego Loic készülhet Telkibe. A magyar válogatottra a szezon után két tétmérkőzés vár, június 17-én Podgoricában Montenegró ellen lép pályára a gárda, míg három nappal később pedig Litvánia érkezik a Puskás Arénába. Az összetartás június 5.én kezdődik, egy újonc van a keretben, a Kecskemét 22 éves védője, Szalai Gábor.

– Sajnos több játékosunk sem épült fel sérüléséből, de így is biztosított a minőség és az egység a csapatban. Az egyetlen újoncot, Szalai Gábort azért hívtuk meg, mert egy jó állapotban lévő fiatal, ráadásul bal lábas játékos, ami fontos a védelmünkben. Könnyen lehet Szalai Attila tartaléka. Egész szezonban jól játszott, jó fizikális adottságai vannak, így látni szeretnénk, hogyan illeszkedik be a csapatba és a pályán a játékunkba – mondta a szövetségi kapitány az MLSZ honlapjának – Mindannyian tudjuk, hogy a selejtezők során minden meccs sorsdöntő – fogalmazott Marco Rossi. Nincs könnyű meccs a sorozatban, ráadásul a Montenegró elleni meccs a papírforma alapján is a második legnehezebb. Nagyon jól ismerjük Montenegró játékát, ismerjük a stílusukat és tudjuk, hogy borzasztó nehéz feladat Podgoricában három pontot szerezni, de természetesen ez lesz a célunk június 17-én. A Litvánia elleni mérkőzés ugyan könnyebbnek tűnhet, de mégsem lesz az, amit jól mutat, hogy a litvánok Szerbiától is csak 2-0-ra kaptak ki, és sok gondot okoztak a szerbeknek. Kulcsfontosságú lesz, hogy az egész meccsen százszázalékosan koncentráljunk, mert a múltban megtapasztalhattuk, hogy ha csak egy pillanatra is kihagy a figyelmünk, akkor bárkinek lehet esélye ellenünk. Ha nem maximális a hozzáállásunk és koncentrációnk, akkor ahogy mi is képesek voltunk erősebb csapatokat megverni, úgy nálunk gyengébbnek tartott csapatok is képesek lehetnek ugyanerre ellenünk.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Demjén Patrik (Zalaegerszegi TE)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők:

Balogh Botond (Parma)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (Fenerbahçe FK)

Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

Középpályások:

Baráth Péter (Ferencvárosi TC)

Bolla Bendegúz (Grasshoppers)

Ferenczi János (DVSC)

Kerkez Milos (AZ Alkmaar)

Kleinheisler László (Panathinaikosz)

Nagy Ádám (AC Pisa)

Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Styles Callum (Millwall FC)

Támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Csoboth Kevin (Újpest FC)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Kalmár Zsolt (DAC)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

Varga Barnabás (Paksi FC)