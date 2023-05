2023. május 13., szombat, 17:00

Bodajk SE (11.) – Sárbogárd (4.) – ősszel 1-3

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Az Enying ellen az volt a legnagyobb problémánk, hogy nem volt cserénk, és elfáradtunk. Amíg volt erőnk és lendületünk addig nem is volt gond, sajnos két védelmi hibából kaptuk a gólokat. Nagyon jó mérkőzés volt, a realítás a döntetlen lett volna, de nem mondhatom azt, hogy érdemtelenül nyert az Enying, mert sok munkát beletettek ebbe a győzelembe. Magosi Béla sérült, Molnár Milán nem tudott hazajönni az egyetemről, Molnár Alex ballagáson volt, Molnár Richárd pedig lázasan ült a kispadon, inkább nem cseréltem be. A Sárbogárd elleni mérkőzés nem lesz könnyű, már csak azért is, mert jól emlékszem az őszi mérkőzésre - igaz ott kaptunk egy több méteres lesgólt. Ezen a meccsen szeretnék bebiztosítani bennmaradásunkat! Amennyiben teljes keretünk rendelkezésre áll, akkor mindenre képesek lehetünk.



Sárosd (7.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 0-4

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Az Ercsi ellen nagyon gyengén játszottunk, egy pontot legalább meg kellett volna szereznünk. Akaratlanul teljesítettünk, hiányzott a játékunkból a futás, az agresszivitás, valamint a tudatosság. Ezek ellenére még így is megvoltak a lehetőségeink, de az Ercsinek is igen sok helyzete maradt ki. Egy- két játékosom azt gondolja, egy jó labdaérintése van a mérkőzésen, akkor jól játszott és a meccs többi részében már mindegy, hogy mi történik, és e mögé elbújik. A fiatal játékosok nem hallgatják meg mérkőzés közben az idősebbek tanácsait a pályán belül, vagy nem tudják alkalmazni, vagy nem akarják, de ezen sürgősen változtatniuk kell. Ez egyáltalán nem visz jó irányba! A Gárdony csapata már elérte a célját, bajnok lett, de nem hiszem azt, hogy komolytalanul vennének bennünket, és ne a legjobb összeállításban állnának fel. Bizakodó vagyok, hogy még egy kicsit az ünneplés hatása alatt vannak és lesz ellenük keresnivalónk. Kisebbfajta csodával érne fel, hatalmas dolog lenne, ha itthon tudnánk tartani akár egy pontot is. Elméletileg a legjobb csapatunkkal tudunk pályára lépni ellenük.



2023. május 14., vasárnap, 17:00

MÁV Előre FC Főnix (2.) - Bicske II. (14.) – ősszel 4-2

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Egyre több fiatal kapott szerepet az utóbbi mérkőzéseken, úgy érzem felvették a ritmust, bár hozzá kell tennem, hogy nem igazán erős ellenfelek ellen játszottunk a Gárdony elleni mérkőzés után. Gyűjtögetjük a pontokat, még nem tettünk le arról, hogy esetleg felkérnek bennünket az NB III-as szereplésre. A sérültjeink nagyjából visszatértek, de még így is vannak néhányan, akikre nem számíthatok. Balogh László előtt viszont le a kalappal, mert összetört arccal és összevarrt szájjal is csapat rendelkezésére áll, gólokat lőtt és ebből is látszik, hogy mennyire alázatos! Most jó edzőnek lenni a Főnixnél! A 2006-os születésűek már játszanak fél órákat, továbbra is lehetőséget kapnak az ifjak, sajnálom Lengyel Noel, aki lemaradt az Európa- bajnokságról, bízom benne, hogy tudunk neki annyit segíteni, hogy itt a felnőtt közegben egy kicsit kárpótoltjuk őt, hogy nem került be a szűk válogatott keretbe. A csapat összetételét illetően semmilyen változás nem lesz a Csór elleni mérkőzéshez képest.



Ercsi Kinizsi (6.) - Tordas R-Kord (3.) – ősszel 0-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Nagy valószínűséggel megnehezítette a Sárosd dolgát, hogy mégsem hazai pályán kellett játszaniuk, és voltak náluk hiányzók. Igaz, hogy bennünket is sújtottak sérülések és egyéb problémák, mert Kun Bálint nem lehetett ott a csapattal valamint Hodula Máté, és Hujber Ádám ballagáson vettek részt, ráadásul a 15. percben Juhász Bence is megsérült. A korábbiakhoz hasonlóan a fiatalok át tudtak lendíteni bennünket, volt tartásuk akárcsak az enyingi mérkőzésen. Tényleg jól alakult a sárosdi meccs, kivéve az én kiállításomat, teljesen jogos volt, mert elhagytam a technikai zónát és mondtam olyat, amit nem kellett volna. A papírforma alapján a Tordas az esélyesebb vasárnap, a tabella nem hazudik, mert a konkrétumokat és az igazat mutatja. Nem tudom, még mire leszünk képesek a sok sérültünk miatt, már lesz néhány visszatérő is. Ettől függetlenül szeretnénk folytatni tavaszi menetelésünket, megjött az étvágyunk, és minden hátráltató tényező ellenére nem fogunk feltett kézzel kimenni a pályára. Szeretnénk egy erős és jó mérkőzést játszani!



Martonvásár (15.) - Csór Truck-Trailer (13.) – ősszel 2-1

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - Az Ikarus ellen az első félidőben jól játszottunk, mindenki odatette magát, a végére viszont egy kicsit elfáradtunk, elfogyott a koncentráció. Amíg az Ikarus ötöt tudott cserélni, addig ez nálunk nem volt megvalósítható. A Főnix FC ellen is pontot vagy pontokat tudtunk volna szerezni, ha egy kicsit pontosabban játszunk. Minden mérkőzés meg szeretnék nyerni, így a Csór elleni találkozót is, mert nem akarunk az utolsó helyen végezni.



Tóvill Kápolnásnyék (5.) – Mányi TK (12.) – ősszel 3-1

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Úgy érzem lett volna esélyünk vasárnap itthon tartani egy pontot, a korábbi mérkőzésekhez képest annyi volt a különbség hogy sokkal kevesebb lehetőségünk volt a gólszerzésre. A Mány csapatát annak ellenére, hogy nehézségeik vannak egyáltalán nem becsüljük le. Nagyon jó a két klub közötti kapcsolat, különösen jó viszonyt ápolunk a Varga Mihály elnök úrral. Természetesen szeretnék itthon tartani a három pontot, támadó focit fogunk játszani.



Enying (10.) - Ikarus-Maroshegy (8.) – ősszel 1-6

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Három nagyon különböző mérkőzést játszottunk az elmúlt napokban. Vasárnap magabiztosan, szinte hibátlan játékkal vertük itthon a Lajoskomáromot. Már-már azt hihetné az ember, ez jókora lendületet a csapatnak egy hétközi mérkőzéshez, de szerdán talán az idei legrosszabb teljesítményt nyújtva szenvedtünk vereséget az Ercsi ellen. Nem kell szépíteni, vendégeink jobban akarták a győzelmet - ez volt a legfőbb különbség. Ráadásul egy buta összetűzés miatt elvesztettük az egyik alapemberünket, Nyikos Martint. Így vérmes remények nélkül utaztunk szombaton Bodajkra egy igazi hatpontos mérkőzésre. Annak ellenére, hogy a mély pálya miatt számtalan hibával játszott mindkét csapat, játékosaink jelesre vizsgáztak akaratból, küzdeni tudásból. Nem is emlékszem arra, mikor volt bennünk akkora tartás, hogy meg tudjunk fordítani egy mérkőzést idegenben. Nagyon elégedett voltam a csapattal, és ha ki kellene emelnem néhány játékost, ki tudnék ugyan, de elsősorban csapatként tudtunk együttműködni. Két hazai van még vissza a bajnokságból, melyeken mindenképpen bizonyítani szeretnénk. Ahhoz, hogy most vasárnap legyőzzük az Ikarust javítanunk kell a helyzetkihasználáson. Láttuk őket a Főnix elleni hazai mérkőzésükön - jó játékot nyújtva kaptak ki az erőből játszó másik fehérvári gárda ellen. Nem tudom, mennyi hiányzójuk lesz, de ha eljönnek a fiatal, gyors szélsőik, fel lesz adva a lecke, hiszen a támadásaik lassítása lesz az egyik cél. Az is különbség lehet talán, hogy mi az idei érettségi vizsgák miatt mi előre hoztuk az Ercsi elleni mérkőzésünket, az Ikarusnak viszont most volt egy hétközi meccse a Bicske II. ellen, akik az utóbbi mérkőzéseken igencsak kitettek magukért. Remélem, szerdán kellőképpen kifárasztották ellenfelünket, de mindenképpen a legjobb formánkat kell hoznunk, ha itthon akarjuk tartani a pontokat.



Szabadnapos: Lajoskomárom (9.)