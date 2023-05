A verseny nem véletlenül kapta az Úszás-Szépség-Verseny elnevezést. A találkozót a tavalyi évben rendezték meg először Győrben, ahová Fehérvárról meghívták az Arany János EGYMI tanárát, Sereghy Fruzsinát és fogyatékkal élő gyerekekből álló, kis csapatát is. A versenyen olyan fogyatékos gyerekek indultak tavaly és indulnak most Fehérváron, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, de azon belül is, a súlyosabbal léteznek.

A tanárnő minden héten kedden tart a csoportjának ilyen jellegű úszás foglalkozást. A fogyatékkal élő gyerekeknek valójában nincs nagyon más sportolási lehetőségük. Erre a tökéletes forma az úszás, amihez a fehérvári uszoda a legjobb hozzáállását és segítségét adta. Minden kedden külön helyet biztosít a fogyatékkal élő gyermekek számára, mint ahogy ezt kedden is megteszi.

A keddi versenyt teljes egészében a tanárnő szervezte meg, akitől azt is megtudtuk, hogy ugyan hasonló versenyek már léteznek, de oda általában azok a gyerekek mennek, akiknek jobban megy az úszás. A keddi verseny annyiban különbözik majd ezektől az alkalmaktól, hogy ide azok a gyerekek jönnek el, akik valójában nem versenyezni szeretnének egymással, mint inkább megmutatni azt, hogy képességeikhez mérten, mit tudnak, azaz az úszásnak és mozgásuknak inkább a szépségét szeretnék láttatni.

A keddi úszás szépségversenyre már nemcsak Győrből és Székesfehérvárról érkeznek sérült gyerekek, de a kezdeményezéshez csatlakozott a főváros is. Budapestről a Vakok Szakiskolájából várják az új csatlakozókat. Az intézményből nemcsak vakok és látássérültek lesznek jelen, hanem más fogyatékkal élők is. Győrből a Gézengúz Alapítványtól jönnek majd az úszás kis bajnokai.

A versenyre érkezőknek az uszodába ingyenes a belépés, csak regisztrációt kérnek majd a helyszínen. Ezen felül szeretettel várnak minden érdeklődőt a május 23-án, 14:00 órakor kezdődő találkozóra.