Mindössze kettő ponttal előzi meg a Vidit a Mezőkövesd a honi NB I tabelláján, vagyis, nem kérdés: „hatpontos” ütközettel zárul a bajnokság 30. fordulója. Itt már felesleges jelenlegi formáról, taktikáról morfondírozni, mindkét gárda számára élet-halál kérdése lesz a győzelem. Mert aki négy körrel a pontvadászat vége előtt veszít, óriási bajba kerül. A Vidi jelenlegi helyzete is aggodalomra ad okot, a csapat évtizedek óta nem szerepelt ennyire gyengén, mint most, s emberemlékezet óta nem volt ennyire vérszegény és kétségbe ejtő a piros-kékek játéka, mint ebben a szezonban. Nem csupán eredmények nincsenek, de a koncepció is alig felfedezhető a klub elmúlt évekbeli működésében. Most kapaszkodna a Vidi az egyre csak omladozó falú gödörből felfelé, s csak bizakodhat a fehérvári futballbarát, hogy még van kiút, el lehet kapni esetleg egy kikandikáló indát, mi támaszt adhat a gyenge lábaknak. Ez a gyökérvég lehetne a Mezőkövesd felett aratott győzelem.

Csak remélni lehet, hogy azon futballisták, akik már átérezték a helyzet súlyát, és szégyenteljes komikumát, világosságot gyújtanak csapattársaik fejében, ha már a szívek burka túl kemény ahhoz, hogy rést üssön rajta a klub szeretete, vagy a város iránt érzett tisztelet. Most talán érzékelhető a kívülálló számára is, hogy egyesek nem gondolnak másként a Vidire, mint jól dobáló automatára – nem pedig a magyar futball megkerülhetetlen fellegvárára.

Sokan gondolják úgy, egy kiesés hozna igazi megtisztulást a székesfehérvári klubban, hiszen az NB II-ben magyar futballistákra alapozva lehetne új csapatot építeni, mely akár a kecskeméti példát követve kaphatna újra szárnyra.Lehet, de jobb lenne most cselekedni.

Duzzadó erővel, harcos akarattal, tiszta szívvel.

S a kiút járhatóvá válik.